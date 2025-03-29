長和售港口業務 李澤楷旗下公司稱所有業務獨立

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（中央社台北29日電）香港首富李嘉誠旗下長和集團擬售海外港口業務引發北京不滿，中國據報要求國企暫緩與李嘉誠及其家族關聯企業展開新合作。陸媒報導，李嘉誠次子李澤楷的公司盈科拓展表示，李澤楷旗下所有業務獨立於長和。

中國媒體財新網28日刊登一篇文章，題為「盈科拓展：李澤楷所有業務獨立於長和」。文中報導，盈科拓展相關人士表示，早在2000年8月16日，李澤楷即主動辭去和記黃埔（長和前身）副主席和執行董事職位，獨立在創科和金融方面發展業務。雙方2000年後從來沒有參與對方任何的業務決策。

李澤楷此前獲邀出席中國發展高層論壇，與中國總理李強及出席會議的企業高層合照。

長和集團3月4日公布向美國貝萊德為首的財團，出售包括巴拿馬運河港口在內、位處23個國家的43個港口業務。從3月13日開始，港澳辦多次轉載香港大公報批評長和此項交易的文章。

長和原來期望於4月2日或之前與貝萊德為首的財團就有關出售巴拿馬運河港口簽約，昨天港媒及外媒引述消息表示，下週不會有任何協議簽署。

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中國國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人28日回應大公文匯全媒體記者提問時表示，注意到長和擬售巴拿馬港口的交易，將依法審查。

外媒此前報導，中國要求國有企業暫緩與李嘉誠及其家族有關聯的企業展開任何新的合作。這項指令根據中國高層官員的要求而向國有企業發出，而現有合作關係不受影響。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140329