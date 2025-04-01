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中國海警持續侵擾金馬 海巡持續鎮守不退

2025/4/1 20:01
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（中央社記者潘欣彤連江縣1日電）共軍東部戰區今天在台灣周邊展開聯合演訓，中國海警船並持續侵擾金門與馬祖海域，海巡署金馬澎分署持續鎮守並即時公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，捍衛國家主權。

海巡署金馬澎分署今天傍晚發布新聞稿指出，上午7時30分中共解放軍東部戰區發布聯合軍演訊息，海巡署金馬澎分署岸際雷達即時監控，發現中國海警船同步侵擾馬祖東引及金門烏坵限制水域，立即調派多艘巡防艇前往對應。

金馬澎分署強調，上午8時許中國海警船14607、14517以及14609、14606 分別侵入東引及烏坵限制水域，巡防艇即趨前對應，近迫貼近中國海警船距岸一側，強勢拒止海警船深入台灣海域，並以無線電中、英文廣播嚴正要求中國海警離開。

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截至晚間7時止，中國海警船仍持續於東引西北方及烏坵周邊騷擾台灣海域安全。金馬澎分署表示，巡防艇與執勤同仁在惡劣海象下，仍持續堅定立場，堅守崗位，不讓海警船越雷池一步。

金馬澎分署指出，中國持續加大灰色地帶的侵擾模式，今日更配合軍演同步侵擾東引及烏坵，以各式手段侵犯台灣水域，單方面破壞區域穩定行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，海巡秉持職責，即時公布執法畫面，破除中國海警不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。（編輯：方沛清）1140401

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