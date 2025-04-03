川普對中再加徵34%關稅 北京敦促美方糾正錯誤做法

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（中央社台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。中國外交部今天表示，敦促美方糾正錯誤做法，並指將採取必要措施堅定維護自身利益。

川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。彭博今天報導，據經濟學家們計算，連同川普第一任期原來徵收的關稅，現在所有中國出口到美國的商品平均關稅高達65%。

據陸媒澎湃新聞等媒體報導，在今天的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆做上述表示。

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郭嘉昆指出，美方打著對等的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。

郭嘉昆又指，中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。中方多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，與包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140403