加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
0403地震週年／影像直擊太魯閣巨石遍布 蓮花大樓住戶冒險生活
首頁 / 兩岸
川普關稅戰
各國因應
新聞專題
各國因應2/18
首頁 / 兩岸

川普對中再加徵34%關稅 北京敦促美方糾正錯誤做法

2025/4/3 15:41
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北3日電）美國總統川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。中國外交部今天表示，敦促美方糾正錯誤做法，並指將採取必要措施堅定維護自身利益。

川普宣布對等關稅稅率，對中國再加徵34%關稅。彭博今天報導，據經濟學家們計算，連同川普第一任期原來徵收的關稅，現在所有中國出口到美國的商品平均關稅高達65%。

據陸媒澎湃新聞等媒體報導，在今天的中國外交部例行記者會上，發言人郭嘉昆做上述表示。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

郭嘉昆指出，美方打著對等的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制。

郭嘉昆又指，中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益。中方多次強調，貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，與包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140403

#川普
#世貿組織
#中國外交部
#郭嘉昆
川普
國安人士：中共對台認知戰增謀獨標籤 長臂管轄加劇川普對台32%對等關稅 陳其邁：有賴政院與美磋商
郭嘉昆
美歐日相繼批評環台軍演 中：外部勢力無權說三道四美國對西藏事務官員採簽證限制 中國稱違反國際法
各國因應
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
面臨26%對等關稅 印度擬降藥品、汽車零件等對美關稅
74
更多編輯台推薦新聞：