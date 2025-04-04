美取消小額包裹關稅豁免 中紡織與輕工業聯合會反對

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（中央社台北4日電）美國將取消對來自中國的低價值進口產品的免稅待遇。中國紡織工業聯合會、中國輕工業聯合會今天接連表態，均表示堅決反對的立場。

美國總統川普昨天宣布，對中國小額包裹（價值低於800美元）進口的免關稅措施將在美東時間5月2日零時1分起結束。

據中國官媒央視新聞報導，中國紡織工業聯合會發表聲明表示，中國作為全球紡織服裝產業的重要貢獻者和參與者，長期以優質產品和服務滿足全球市場需求，為美國消費者提供多元的消費選擇，跨境電商及小額包裹更是惠及數百萬美國中小商戶和普通家庭。

聲明指出，中國紡織工業聯合會呼籲國際組織、各國行業組織及相關利益方共同抵制貿易保護主義，維護多邊貿易體系。堅信全球化潮流不可逆轉，只有堅持公平競爭、互利共贏，才能實現全球紡織產業的可持續發展。支持中國政府採取有力措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益，堅決維護相關產業鏈的正當權益。

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中國輕工業聯合會對此表示嚴重關切和堅決反對。此次美方取消小額包裹免稅政策，不僅破壞全球輕工消費品產業鏈供應鏈的穩定性，而且對美國普通民眾造成較大直接損失，是明顯害人害己的行為，最終損害包括美國在內的各方利益。

中國輕工業聯合會又指，中國輕工業市場化進程早，國際化程度高，始終是自由貿易的堅定捍衛者。強烈要求美國政府尊重市場規律，正視民眾需求，停止錯誤做法。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140404