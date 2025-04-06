兩岸青少年動漫研習營上海登場 蕭言中家屬獲邀

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（中央社記者張淑伶上海6日電）一場兩岸青少年動漫研習營暨作品展5日在上海登場，約百名台灣年輕人到上海參與，已故漫畫才子蕭言中兒子蕭邵陽受邀致詞。他認為兩岸青年漫畫技法受到日本影響，但都努力想把自己的文化表現出來。

首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫研習營暨作品展5日在上海舉行開幕式。主辦方介紹，此次活動共有120餘名兩岸青少年動漫愛好者及從業人員參加，其中94名專程從台灣前來參加活動。

「研習營」為期4天，包括參加上海漫畫家鄭辛遙講座、觀看中國大陸最賣座的動畫電影「哪吒2」、參訪動漫城及上海景點等。

蕭邵陽受訪時說，台灣動漫界、電玩界的優勢是擅長在有限資源中將小故事發展成好看好玩的作品；中國大陸的作品則往往規模更大、技術和資金都更充裕。兩岸青年相同的是，漫畫技法都受到日本影響，但都努力想把自己的文化表現出來。

他在致詞時說，「小時後最討厭漫畫」，因為父親經常不在家，但其實是自己的誤解；長大後發現父親在戲劇圈、音樂圈甚至體育圈都有很多好友，這些不同的交往幫助了他的創作。

漫畫家蕭言中2023年11月因病過世後，獲總統褒揚令以表彰其貢獻。蕭邵陽說，父親的作品在大陸幾乎都有出版，也有書迷在收藏。此次活動，他和母親謝玒玲都受邀來上海。

蕭言中工作室團隊代表林金聖受訪時說，台灣動漫人才多，兩岸可以在這個領域共同進步，也希望能走上國際。他希望在和平環境下，兩岸藝術在內的不同領域能夠持續交流。

兩岸關係緊張，但民間交流活動仍持續。當前大陸人士赴台不易，交流活動多在大陸舉行。據了解，這場活動中的台灣參加者是透過不同群體獲邀，其中也包括動漫角色扮裝圈（coserplayer）的參加者，交通與接待費用獲得上海方面部分支持。

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本次活動是2024年首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫繪畫大賽的延續。大賽以「國風、國潮」為主題舉辦，去年10月30日啟動徵集作品，共收到兩岸報名作品700餘件，此次參加展出的是從中選出的120幅畫作和部分工藝作品。

本次活動由上海黃浦區台辦和上海市海峽兩岸民間交流與發展研究會（海民會）共同主辦，得到了上海市海峽兩岸交流促進會、兩岸企業家峰會、上海市美術家協會、上海市動漫行業協會、上海戲劇學院等支持。（編輯：陳鎧妤）1140406

首屆「同契之光」海峽兩岸青少年動漫繪畫作品展中，在上海就讀小學三年級的阮彧杰5日站在自己作品前。因以兩岸為主題，他將台北101和原住民姑娘等台灣元素放入畫中，相關元素是由畫社老師提供給他們參考的。中央社記者張淑伶上海攝 114年4月6日