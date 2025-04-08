川普關稅戰 中國專家：建構國際統一戰線

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（中央社記者李雅雯台北8日電）美國祭出對等關稅政策，中國採取反制措施。中國經濟學家提出應對3原則，建議強力反制外也要保留對話機制、加快建構「國際統一戰線」拉攏可團結力量、持續強化自身實力。

美國總統川普（Donald Trump）美東時間2日在白宮宣布對等關稅政策，中國將被加徵34%關稅，將於美東時間9日生效。中國國務院4日祭出反制措施，將於10日中午12時1分起，對原產於美國進口商品在現行適用關稅稅率基礎上加徵34%關稅。

界面新聞8日刊載粵開證券首席經濟學家羅志恆撰文，剖析中國如何應對川普關稅戰。羅志恆於文中拋出應對3原則，分別為「以鬥爭求團結」、「構建國際統一戰線」、「立字當頭—強化自身實力」。

羅志恆表示，對於美國單邊保護主義政策提出有力反制外，也要保留對話機制，爭取合作空間；團結一切可能團結力量，加快構建美元以外世界聯盟和強化區域合作，構建國際統一戰線；持續強化自身實力才能在博弈中爭取主動權。

羅志恆提供應對川普關稅戰5點建議。

第1點，祭出更精準有力的反制措施，保留溝通機制爭取達成階段性協定；第2點，致力於建構國際利益共同體，強化與歐洲、日韓、東協、拉美、非洲等合作，對這些國家下調關稅，引領建構非美元國家內部低關稅或零關稅自由貿易體系。

第3點，積極擴大內需，短期先根據情勢需要追加財政預算、儘快降準降息、推出「中央房地產穩定基金」，中長期將中國建設為全球最大消費市場；第4點，紓困出口相關產業、穩定就業市場；第5點，深化改革動力，提高經濟潛在成長速度。

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羅志恆認為，川普加徵關稅非基於經濟理性，而是源於政治選票邏輯和個人權力訴求，必須高度警惕這種風格的不可預測性。

羅志恆強調，美國有工作成本高、產業鏈配套不足、環保成本過高等問題，讓美國「再工業化」是不切實際的，也正因為如此，目標和效果的背離將提高川普關稅戰熱度，關稅戰的長期性和嚴峻性為必然結果。（編輯：邱國強）1140408