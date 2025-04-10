中國3月CPI年減0.1% 消費仍低迷

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（中央社記者張淑伶上海10日電）中國國家統計局今天公布，3月份消費者物價指數年減0.1%，比起2月降幅有所縮小，但消費整體仍低迷，通縮陰霾未散；3月生產者物價指數（PPI）年減2.5%，降幅較2月擴大。

據中國國家統計局網站，2025年3月CPI年減0.1%，減幅較2月的負0.7%縮小0.6個百分點。

界面新聞引述東方金誠首席宏觀分析師王青說，3月CPI反彈的主要推動力是受春節因素影響的食品價格變化。在其他消費品方面，當前以舊換新政策會繼續對汽車、家電和電子產品價格形成一定支撐，但當前消費品價格整體仍較為低迷。

他表示，當前物價偏低的局面仍在延續，根本原因在於之前房市持續調整，居民財富縮水，消費信心不足。2024年居民人均可支配收入增速下滑，也對消費能力有一定影響。

他預計，綜合當前消費市場供需走勢，以及上年同期基數變化，4月CPI與去年相比可能繼續處於0值附近。

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3月PPI年減2.5%，比2月時的負2.2%降幅擴大0.3個百分點。

國家統計局城市司首席統計師董莉娟說，提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加上春節錯月影響消退，CPI出現積極變化，扣除食品和能源價格的核心CPI明顯回升。至於PPI繼續下降，她表示，主要是國際輸入性因素影響中國國內石油和部分出口行業價格下滑、煤炭等能源需求季節性下滑、部分原材料行業價格下滑等。（編輯：呂佳蓉）1140410