美中關稅戰 中國碼頭赴美貨輪訂艙量跌逾半

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（中央社記者張謙香港11日電）據報導，在美中關稅戰之下，昨天中國南北多個碼頭開往美國的貨輪訂艙量大跌逾半。

明報今天在報導中表示，美中關稅戰升級後，美中之間的貿易隨即「冰封」，浙江金華一位生產耶誕裝飾的廠家說，今年沒有任何美國客戶下單。

報導又引用財新網的消息指出，上海港昨天「幾乎已經見不到開往美國的貨船」。

據轉述，作為全球最大貨櫃碼頭的上海港，前幾天還有大量從美國趕來的貨輪忙著裝貨，希望搶在新關稅實施前出港，但有洋山碼頭職員表示，目前洋山島外堆積了許多來不及發出的貨櫃，等待貨主退關處理。

明報則引述從事中美海運及物流業務的人士說，「上海港沒有美國貨船」的說法有點誇張，但他與業內小範圍人士會商後得知，昨天由中國南北多個碼頭出發前往美國的貨櫃輪，訂艙量下跌超過一半。

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這位物流人士說，關稅戰難以預料，部分貨物預計因買家放棄，到了美國後將退回，大部分貨主已暫停出貨，繼續觀望局勢變化。

他指出，相對的，在美國總統川普宣布對大部分國家延遲實施「對等關稅」後，中國和越南的貨運變得十分興旺。（編輯：呂佳蓉）1140411