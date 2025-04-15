哈爾濱公安局通緝3名美國特工 指控美國安局涉網攻

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（中央社記者張淑伶上海15日電）中美因關稅戰更加對立之際，黑龍江省哈爾濱市公安局今天發布懸賞通告，公開通緝3名美國國家安全局特定入侵行動辦公室的特工，指控他們在今年2月哈爾濱亞洲冬季運動會期間網攻賽事系統。

哈爾濱市公安局透過官方微博帳號發布「關於對3名美國網攻竊密人員的懸賞通告」，點名3名美國國家安全局（NSA）下屬的特定入侵行動辦公室（TAO）特工參與實施針對亞冬會賽事系統的網路攻擊活動。

通告說，調查顯示這3人還曾多次對中國的關鍵資訊基礎設施網攻，並參與對華為公司等企業的網路攻擊活動。哈爾濱市公安局稱，為依法嚴厲打擊境外勢力的網攻竊密犯罪，決定對此3名犯罪嫌疑人懸賞通緝。

環球網引述中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司的技術人員說，除了這3名美國國家安全局特工之外，技術團隊還發現，具有美國國家安全局背景的美國加州大學、維吉尼亞理工大學也參與了本次網路攻擊。

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這並非中國官方首次指控美國國家安全局的特定入侵行動辦公室。中國國家安全部2023年曾發文，指2009年起，美國國家安全局開始入侵華為總部的伺服器。

2022年，中國國家計算機病毒應急處理中心和360公司還曾分別發布了關於位於西安的西北工業大學遭受境外網路攻擊的調查報告，指控網路攻擊源頭是美國國家安全局特定入侵行動辦公室持續對西北工業大學展開攻擊竊密，竊取學校關鍵網路設備配置、網管數據、運維數據等核心技術數據。（編輯：陳鎧妤）1140415