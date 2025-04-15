美國關稅戰衝擊 中國義烏商家：一定得漲價

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）美國對中國加徵關稅。中國浙江義烏商家坦言，關稅戰使出口美國商品成本增加，不少來自美國大額訂單先緩發；等待美國倉庫存貨消化完，一定得調漲商品價格應對高關稅。

美中關稅戰過招，美國今年來對中國加徵關稅稅率累計達145%。義烏商家表示，美國漲關稅，商品得漲價，最終成本還是回到當地消費者身上；不擔心未來訂單減少問題，因為中國出產的產品有性價比（C/P值）高、良率高等優勢，短期難被替代。

中國青年報報導引述多家義烏國際商貿城的商家意見，談論這波美國加徵關稅帶來的影響。

透過漲價應對關稅是許多店家的選擇。體育用品店經營人張新剛表示，目前美國倉庫存有1個月貨量，正處於消化庫存階段；倘若後續高關稅狀況沒有改變，商品得漲價，美國加徵關稅衍生成本，最後還是轉嫁給當地消費者負擔。

足球球衣外貿公司經營人溫從見指出，美國業務量占全部業務量20%左右，近期來自美國大額訂單大多先緩發；跨境電商零售訂單則有小幅度成長，推測應是消費者抓緊小額包裹免稅待遇消失前趕快下單。

溫從見提到，美加墨世界盃將於2026年舉辦，根據過往經驗，賽事前一年5月左右會有下單潮。他說，不擔心世界盃相關訂單會有減少情況，因為相較於美國當地生產，中國產品被加徵關稅後還是較便宜，「就算我們漲價，客戶還是會找我們進貨」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

體育用品公司經營人吳曉明指出，足球為其主營產品，由於美國關稅措施衝擊，目前不少國外客戶對於後續訂單尚抱持觀望態度，不敢貿然下單，國內市場競爭也愈來愈激烈，企業還是得靠創新來提升核心競爭力。

雨傘製品貿易商張吉英強調，其產品有性價比高、良率高等優勢，國外客戶回購率高。美國市場占總銷售額不到1%，在美國丟掉的銷售額可以在別的市場補回來，例如西班牙、義大利，「一帶一路」國家則是目前核心市場。（編輯：邱國強）1140415