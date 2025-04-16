美中關稅戰 李強：更大力度擴內需 穩住外貿基本盤

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（中央社台北16日電）新華社報導，中共中央政治局常委、國務院總理李強15日在北京調研，他強調要沉著冷靜應對外部衝擊帶來的困難挑戰，以更大力度促進消費、擴大內需、做強國內大循環，進一步釋放超大規模市場的活力潛力。

新華社15日報導，李強在北京調研期間，曾到外貿優品中華行西單大悅城展銷現場，了解出口及內銷情況。李強指出，當前外部環境發生深刻變化，對中國外貿出口造成不利影響，各界要以創新的貿易方式，努力穩住外貿基本盤。要用好各類政策，搭建外貿優品拓內銷平台。

他表示，要深入實施提振消費專項行動，在穩就業、促增收、強保障等方面下更大功夫，進一步提升消費能力、增強消費意願，培育壯大內需增量市場，以及要促進良性競爭。

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報導表示，李強在北投科創社區人才公寓項目現場，聽取北京市存量房盤活再利用、商品住房轉化人才公寓項目等情況匯報。

李強說，收購存量商品房用作保障性住房，是促進房地產市場止跌回穩、保障和改善民生的重要舉措。當前和今後一個時期，中國房地產市場仍有很大的發展空間，要進一步釋放市場潛力，著力推動「好房子」建設，加快構建房地產發展新模式，促進房地產市場平穩健康發展。（編輯：陳鎧妤）1140416