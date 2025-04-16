中國第1季GDP按年增5.4% 勝預期

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（中央社台北16日電）中國國家統計局今天公布，中國今年第1季GDP按年增加5.4%，較市場預期好。該局表示，當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。

中國國家統計局公布，初步核算，按不變價格計算，今年第1季國內生產總值年增5.4%，與去年第4季持平。

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中國國家統計局表示，總體來看，隨著各項宏觀政策繼續發力顯效，今年第1季國民經濟起步平穩、開局良好，延續回升向好態勢。但當前外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求增長動力不足，經濟持續回升向好基礎還需鞏固。下階段要堅持穩中求進工作總基調，做大做強國內大循環，充分激發各類經營主體活力，積極應對外部環境的不確定性。

路透社今天報導，中國今年第1季GDP按年增加5.4%，超出此前分析師在路透社調查中預期的5.1%。但隨著美國關稅衝擊中國出口，中國經濟前景預計將變得黯淡，對試圖保持世界第2大經濟體平穩發展並防止大規模失業的中國帶來巨大壓力。（編輯：陳鎧妤）1140416