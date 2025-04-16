國台辦：收到逾3000封台獨幫凶舉報 將依法嚴懲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝怡璇北京16日電）中國大陸國台辦官網近期上線台獨幫兇舉報專欄，國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象較集中，內容較詳實，在核查舉報訊息後，將依法追責、嚴懲。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）官方網站3月26日上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦今天舉行例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮回答媒體提問時，作上述表示。

朱鳳蓮表示，「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」目前已收到超過3000封舉報郵件，所舉報對象較集中，內容較詳實。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱鳳蓮稱，推出該專欄具備堅實的法理基礎和充分的法律依據，是維護台灣民眾正當權益的必要舉措，將堅持以事實為依據、以法律為準繩，在核查相關舉報訊息後，依法追責、嚴懲這些打手、幫兇。

朱鳳蓮表示，某些「台獨」組織、「台獨」分子、公職人員和側翼網紅，充當「民進黨當局」威脅恫嚇、打壓迫害政治異己和台灣支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士的打手、幫兇，絕不坐視，於法於理都有權管、必須管。（編輯：陳鎧妤）1140416