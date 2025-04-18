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習近平會柬埔寨首相 喊反對單邊霸凌

2025/4/18 09:53
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（中央社記者謝怡璇北京18日電）美中關稅戰升溫下，陸媒報導，中國國家主席習近平昨天與柬埔寨首相洪馬內會談時表示，反對單邊霸凌行徑，堅決抵制集團對立和陣營對抗，將加強在東協、瀾湄合作（瀾滄江—湄公河合作）等框架內協調合作。

據人民日報今天報導，習近平與洪馬內（Hun Manet）17日晚間在金邊和平大廈舉行會談。洪馬內向習近平表示，中國作為柬埔寨最大的貿易夥伴和第一大投資來源國，柬埔寨願與中方加強經貿、投資、產業鏈供應鏈、農業、基礎設施建設等領域合作。

洪馬內表示，在單邊主義引發世界局勢動盪、多邊貿易體系受到衝擊下，中國發揮領導作用，柬方願與中方加強協調和配合，維護雙方共同利益。

據人民日報報導，習近平與洪馬內共同見證中柬雙方的30多份雙邊合作文本，涵蓋產供鏈合作、人工智慧、發展援助、海關檢驗檢疫、衛生、新聞等領域。

習近平強調，要用好中柬政府間協調委員會機制，辦好兩國外長、防長2+2戰略對話，加強黨際、立法機構等管道交往。雙方要大力推進一帶一路合作，不斷充實「鑽石六邊」合作架構。中方鼓勵更多中企赴柬投資，向柬埔寨開放超大規模市場，進口更多柬埔寨優質農產品。

習近平同時也敦促，雙方要採取更有力措施堅決打擊網賭電詐。

據路透社報導，柬埔寨政府表示，中國將出資興建德崇扶南運河（Funan Techo Canal），但中國迄今未對該計畫做出公開的資金承諾；而柬埔寨則更改關於中國參與程度的聲明，從最初聲稱中國將承擔100%成本，改為僅負擔49%。

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路透社指出，柬埔寨前總理、參議院議長洪森（Hun Sen）在與習近平會面後在臉書（Facebook）上表示，習近平支持興建運河。

德崇扶南運河斥資17億美元、長達180公里，是中國「一帶一路」倡議計畫之一，2024年8月前總理洪森啟動運河計畫，施工期預計4年。過去報導指出，據說運河與中國重新修建的雲壤海軍基地（Ream Naval Base）相連，令外界對中國船艦將從暹羅灣進出德崇扶南運河一事提出安全疑慮。（編輯：呂佳蓉）1140418

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