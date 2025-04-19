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比亞迪計劃擴大日本銷售網 年內增至100家門市

2025/4/19 14:40（4/19 14:58 更新）
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中國純電動汽車巨頭比亞迪計劃2025年擴大日本的銷售網，由現時逾60家門市增至100家。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北19日電）日本共同社報導，中國純電動汽車巨頭比亞迪計劃2025年擴大日本的銷售網，由現時逾60家門市增至100家，並希望打造可以供顧客體驗純電動汽車的網點。

共同社18日報導，比亞迪目前在日本36個都道府縣設有逾60家門市。比亞迪18日在埼玉市開設新的門市，店內擺放了在日本第4款上市車型，即運動型多功能車「海獅07」等車型。

報導表示，比亞迪計劃在日本國內擴大門市數目，提高存在感。比亞迪日本公司社長劉學亮日前接受共同社訪問，對於擴大門市數目表示一定能做到。他又表示，想打造可以供顧客體驗電動車的網點。

報導表示，比亞迪今年內將首次在日本市場投放插電式混合動力車。日本目前缺乏電動車專用的充電設施，劉學亮表示，想通過在家中也能充電的混合動力車，為消費者提供更多選項。

劉學亮表示，在泰國等東南亞地區將與當地合作夥伴合作，希望加強生產體制。儘管美國總統川普的政策導致市場存在不確定性，但劉學亮表示，長期來看，電動車等帶來的能源版圖重構趨勢不會改變。

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比亞迪2024年在全球的新車銷量達427萬輛，超過日本本田和日產汽車。2024年營業收入超過美國電動車巨頭特斯拉，突破1000億美元。

中國車企嚴重內捲，加上面對美中關稅戰，車企有需要開拓不同市場。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140419

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