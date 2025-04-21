中國停止自美購買大豆 改向巴西採購

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（中央社記者謝怡璇北京21日電）日媒報導，中國自1月中旬起停止預約採購美國產大豆和玉米，也減少採購棉花。為保持農產品穩定供貨，中國近期增加從巴西等國採購大豆，在一週內與巴西簽訂至少240萬噸的採購合約。

美國總統川普上任後連番對中國加徵關稅，中國也祭出多項反制措施，包括對川普中西部票倉的農產品作對等還擊，對美國產大豆、小麥、玉米等加徵最高達15%的額外關稅。

此外，中國也不斷減少或停止採購美國農產品。日經中文網報導指出，歷經川普第一任期的貿易戰後，中國就降低從美國進口大豆的比例。2017年美國產大豆占中國進口總量近4成，到2024年已降至2成。

日經中文網今天報導，根據美國農業部公布的外國企業預約採購大豆和玉米的相關情況，2025年1月16日之後，中國採購大豆的數值為零，但在2024年8月之後至2025年1月16日之前，每月都有多筆中國企業採購的紀錄。

報導指出，按美元計算，中國3月從美國進口的棉花，比去年同期減少9成；中國1至3月購買美國產玉米的數量，僅為去年同期的1%左右。

為了保持農產品穩定供應，中國近期增加對巴西的採購。巴西大豆種植戶協會主席布馮（Mauricio Buffon）表示，4月上旬，在一週的時間內中國至少簽訂240萬噸的採購合約，這是非同尋常的大規模合約，據稱是相當於中國平時一個月處理量的1/3。

巴西產大豆的價格也不斷提高。報導提到，今年3月下旬至4月上旬，有多天的價格都比作為國際指標的芝加哥期貨價格高出1成，以往初春時節，巴西產大豆價格常低於芝加哥期貨價格。

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報導指出，在對美貿易的不確定性增加的情況下，歐盟也急於與南美加強關係。歐盟在去年12月結束長達20多年的與南方共同市場的自由貿易協定（FTA）談判，雙方達成協議。

報導認為，巴西在2025年將迎來歷史最高水準的大豆收穫。布馮表示，作為世界上最大的大豆供應國，巴西的地位正在提高。（編輯：吳柏緯）1140421