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美制裁中港官員 中方宣布反制美國國會議員

2025/4/21 16:24
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（中央社記者謝怡璇北京21日電）針對美國日前宣布制裁6名中國和香港官員，中國外交部今天回應，美方此舉是干涉中國內政，並宣布制裁在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員等人。

中國外交部今天下午舉行例行記者會，發言人郭嘉昆在回答媒體提問時，作上述表示。

郭嘉昆聲稱，美國對中國駐港機構和香港6名官員「濫施非法單邊制裁，干涉香港事務和中國內政」，違反國際法原則和國際關係基本準則；美方在涉港問題上採取的任何「錯誤行徑」，都將遭到中方堅決回擊和對等反制。

郭嘉昆又說，中方強烈譴責這種「卑劣行徑」，並依據有關規定，決定對在涉港問題上「表現惡劣」的美國國會議員、官員和非政府組織負責人實施制裁。

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美國日前宣布制裁6名中國和香港官員。被美方點名制裁的6位官員，包括北京中央駐港國安署長董經緯、香港律政司長林定國、香港警務處長蕭澤頤、香港維護國家安全委員會秘書長區志光、香港警務處助理處長王忠巡及趙詠蘭。

這是美國總統川普（Donald Trump）政府對中國打壓香港民主人士，所採取的首波重大懲罰性措施一環。（編輯：邱國強）1140421

郭嘉昆
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