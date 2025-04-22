中國日本相互發布旅遊提醒 中方回應截然不同

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（中央社台北22日電）日本外務省日前針對有意赴中國校外旅行的學校發布安全提醒，應注意中國公共場所陸續有民眾遇襲，出發前應向官方提交旅行通知。中國外交部發言人郭嘉昆今天說，日方的安全提醒「惡意渲染中國安全風險，政治操弄意圖明顯」，中方強烈不滿。

但中國駐日本大使館此後也發布提醒，指近來日本社會「惡性治安案件呈增加趨勢」，且多地發生集體性食品衛生安全事件，有外媒提問中方如何解釋駐日使館的提醒？郭嘉昆則說，中方發布的提醒在媒體上有很多相關報導，是「各方都能看到的事實」。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，有中國媒體針對日本外務省發布的上述提醒詢問中方反應。郭嘉昆則說，不知道日方發布安全提醒的依據何在。日方的安全提醒「惡意渲染中國安全風險，政治操弄意圖明顯」，中方對此強烈不滿，堅決反對，並已向日方提出嚴正交涉。

郭嘉昆宣稱，中國是一個「開放、包容、安全」的國家，中方歡迎包括日本在內的各國人士前往旅遊、學習、經商和生活，將繼續採取有效措施，一視同仁地維護中國公民和外國人的安全，並敦促日方立即「糾正錯誤做法」，為中日人員往來營造積極氛圍。

但隨後有外媒提問，如果中方對日本外務省的提醒是持上述態度，那麼中方要如何解釋駐日大使館的提醒？

郭嘉昆回答，中方發布的領事提醒，相信媒體上有很多「關於在日本出現安全風險的相關報導」，這一點應該也是各方都能看到的事實。中國政府「有責任、有義務」向在日本的中國人發布相關安全提醒，「這也是為了維護海外中國公民的根本利益」。

日本外務省4月11日在官網發布通知指出，根據外務省說明，近來中國的公園、學校、地鐵等人群密集場所及街頭，陸續發生持刀襲擊事件，更有日本公民被殺害。有意前往中國校外旅行的各級學校主管，事前應詳細查閱海外安全相關資訊，並在出發前至少15天透過地方政府向文部科學省等單位提交旅行通知，說明目的地、行程、人數等資訊。

中國駐日本大使館4月17日也在官網發布通知，宣稱日本數個城市2024年12月以來發生「無差別殺人事件，多名無辜市民死傷」；近2週也有數個城市發生「以年輕女性為目標的兇殺案」，且「盜搶、跟蹤、電信詐騙等案件時有發生，屢有中國公民受害」；又指數個城市發生集體性食品衛生安全事件，進食者感染諾羅病毒並有人死亡等。

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儘管如此，中國媒體21日報導，多家中國旅遊服務平台數據顯示，今年中國的「五一」長假，日本仍是中國遊客出境旅遊的首選，赴日旅客人數預計較去年同期大增60%。

中國業者分析，赴日本賞櫻的相關旅遊一直很受歡迎。即使櫻花季幾已結束，中國旅客五一假期赴日旅遊熱情依然不減。且除了透過傳統的電車、新幹線等交通工具外，今年選擇包車遊日本的中國遊客有明顯增加。（編輯：邱國強）1140422