關稅戰硝煙四起 上海外貿業：加大赴東協發展決心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北23日電）美國發起關稅戰。上海外貿業者認為，美國關稅措施對於公司出口構成影響，目前先暫緩出貨美國，相關衝擊也加大前往東協發展決心，企業專注開拓更多元市場。

澎湃新聞23日報導引述多名上海外貿業者對於美國加徵關稅看法。業者普遍認為，外貿企業勢必面臨壓力，包括倉儲成本上升、訂單量減少、獲利率下滑等；不過中國的完整製造業生態難以被取代，歐美進口商首選還是中國供應商。

上海外貿企業維特光學創始人沈旭生說，關稅戰對於公司構成影響，貨物運輸成本飆升50%以上，由於關稅政策的不確定性，許多經銷商通知暫緩下單，目前先行暫停部分發往美國貨物，這也導致國內庫存產生積壓。

沈旭生表示，美國市場約占公司營收20%至25%，現在有獲利率下滑壓力；不過歐洲、亞洲市場沒有受到影響，近兩年來，歐洲、亞洲市場業績持續攀升。美國客戶目前多抱持觀望態度，樣品單正常下單，具體訂單還得再等等。

沈旭生直言，幾年前考慮過海外設廠，不過遲遲沒有行動，原因在於中國製造業供應鏈生態最為完整、效率最高。瞄準鏡是一種高精度光學儀器，對於產業工人、裝配水準和機械加工都有很高要求，目前維特光學的生產製造仍放在國內。

總部位於上海的琥崧科技集團主攻鋰電裝備領域。琥崧科技集團辦公室副主任鄧小紅說，美國祭出關稅政策對於公司影響有限，不過確實加大前往東協發展決心，先做公司註冊或做技術授權或在當地建廠等，這還需要進一步地規劃。

「從企業的角度，我們的核心需求是拿訂單，無論訂單是來自哪裡」，鄧小紅指出，考慮到國內新能源鋰電裝備領域趨於飽和，加上出口美國市場有阻力，公司轉為關注東協等新興市場，包括印尼、馬來西亞等地。

透過 Google News 追蹤中央社

上海虹橋商務區外貿公司負責人吳彪（化名）認為，美國關稅政策導致外貿公司面臨不確定性，外貿進出口有較長的時間週期，由於關稅政策變動快，許多美國客戶採取觀望態度，避免下訂單時看似一切都好，如果忽然發生變化，對於企業更傷。

吳彪提到，公司在越南、印尼也設有生產基地，不過這些工廠與中國境內工廠相比起來，最大的問題在於產能跟不上，一筆訂單生產週期延長，等於庫存管理、運輸管理也要重新規劃，「海外工廠無法替代中國製造」。（編輯：陳鎧妤）1140423