歷史學者王笛寫茶館 英文版得獎簡體中文版難產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海26日電）以研究中國微觀歷史著稱的學者王笛說，中國人過分渲染宏大敘事，「太崇拜帝王，造成我們對權力的崇拜」。對於其有關成都茶館的獲獎著作在大陸遲遲無法出版，他強調過程雖波折，但簡體字版一定會出。

出身於四川成都的王笛，曾在美國執教多年，現為澳門大學人文學院歷史系講席教授。25日晚，他在上海的講座中說，「人人都是歷史學家」，寫下個人的家庭、故事，很多年後就是很珍貴的歷史紀錄。

他以2023年出版並引發話題的「我在北京送快遞」一書為例，表示中國有千萬個快遞員、外送員，如果大家都不寫這些經歷，也不去碰觸過度勞動的研究議題，多年後快遞行業可能會被淘汰，哪怕曾經有上千萬人從事這樣的行業，相關記憶也可能消失。

他說，過去中國人過分渲染宏大的敘事，覺得歷史一定是偉人、英雄寫的，但是他認為真正推動歷史進步的是千千萬萬的普通人，「思想、繪畫、工藝，不是普通人的嗎？」

王笛還認為，帝王在中國歷史上造成的破壞遠遠多於他們建設的，帶給人民的災難遠遠多於幸福。「我們過去太崇拜帝王，造成我們對權力的崇拜，對自己的尊嚴、權利都可以不要」，但是民眾的利益要自己去爭取，他認為這就是研究微觀歷史的價值。

微觀歷史從個體出發，重視大量細節。王笛說，細節能說出宏大歷史沒告訴大家的事。儘管微觀歷史在資料的選擇和取得容易面對質疑，但他認為，AI（人工智慧）將會取代「大歷史」的寫作，卻很難取代微觀史，因為很多資料並沒有在網路上或數據庫裡。

王笛的學術成果體現了他對微觀歷史方法的實踐。2010年，「茶館：成都的公共生活和微觀世界，1900-1950」出版。2018年，以英文寫成的「茶館：成都公共生活的衰落與復興，1950-2000」（俗稱「茶館」下冊）獲得美國城市史學會（The Urban History Association ）年度最佳著作獎，理由是「對中國和全球城市史的研究作出重要貢獻」。

「茶館」下冊的繁體中文版2022年在香港中文大學出版。簡介稱，該書透過考察成都的茶館、大眾文化以及公共生活的興衰起伏，揭示日常生活之下的種種博弈，「重新發現了20世紀下半葉的中國歷史」。其簡體版在2023年付印前卻遭攔下，據稱須重新審讀，許多預購活動紛紛退款。

根據此書繁體中文版目錄，第三章為「國家控制與社會主義娛樂的興起」，第四章提到「茶館裡的政治和階級鬥爭」，第八章則是「結論：國家、茶館與公共領域」，談到「公共領域與公民社會」。

透過 Google News 追蹤中央社

王笛昨天在演講中回答讀者有關此書出版情況的提問時說，「茶館」下冊簡體字版一定會出，現在進行中，儘管有很多曲折，順利的話今年就會出版。

根據他在港中大版「茶館」下冊的序言說明，「中文版的坎坷，與本書的學術性和寫作無關，而與本書所涉及的內容和時間段有關」。（編輯：陳鎧妤）1140426