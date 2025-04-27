中央政治局強調加速財政政策 分析：應對關稅戰壓力

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（中央社台北27日電）日前舉行的中共中央政治局會議強調，要加快實施更加積極的宏觀政策與財政政策，以及適度寬鬆的貨幣政策。中國學者認為，關稅戰的衝擊將顯現在今年第2季的出口，因此需要加快並擴大相關政策應對。

中共中央政治局25日召開會議，強調要加緊實施更加積極有為的宏觀政策，用好用足更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策。加快地方政府專項債券、超長期特別國債等發行使用。

據第一財經，粵開證券首席經濟學家羅志恒分析，美國的對等關稅衝擊全球經濟並影響中國外需，「導致中美貿易事實上脫鉤」，中國今年第2季出口可能受到明顯影響，因此要加快實施積極的財政政策，透過財政政策擴大總需求、防範化解地方債務風險，讓經濟循環暢通。

羅志恒表示，這次的會議要求進一步加快地方政府專項債券、超長期特別國債發行與使用，而事實上，債券發行加速也「箭在弦上」。

報導引述申萬宏源證券首席經濟學家趙偉表示，目前公開的25個省市第2季新增專項債發行計畫，較第1季的規模成長36.5%。同時，特別國債於4到10月發行，發行節奏較2024年提早近1個月。融資加速可能可以有效支撐第2季的財政支出。

他說，在加速發債加持下，財政支出的規模維持一定程度擴張，但資金使用重點則有所側重，核心將圍繞此次會議提出的穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，和保民生、促消費。

這次的會議還強調，要不斷完善穩就業、穩經濟的政策工具箱，既定政策早發布早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策，全力鞏固經濟發展和社會穩定的基本面。

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羅志恒建議，優化並新增儲備一批財政政策以應對關稅戰、擴大總需求。例如根據形勢調整並追加預算，確保必要的支出強度；對於受到衝擊的外貿等行業，進行紓困救助；解決重大衝擊下可能的失業問題，可按照相關標準給予半年或者一定階段的直接補貼。

此外，提高城鄉居民養老的保險水準，同時給二孩及以上家庭發放補貼，以舊換新補貼擴圍至服務消費，藉此提振消費等。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1140427