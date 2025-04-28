韓媒：突破美國科技封鎖 中國大舉挖角韓國學者任教

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（中央社台北28日電）韓媒報導，韓國擁有極高學術權威的半導體頂尖專家李永熙及李淇明，已分別被中國2所大學聘用任教，中方試圖藉此舉加速半導體領域研發進程，突破美國科技封鎖以爭奪高科技主導權，而韓國方面對此束手無策。

韓國中央日報報導，近日韓國理工學者之間討論的熱門話題，就是「來自中國的邀請」。特別電機電子、材料、設計等專業的教授，特別是擁有半導體相關專利的教授，很多都收到了來自中國大學的邀請。

這項報導指出，奈米碳管（CNT）專家，曾任韓國基礎科學研究院（IBS）奈米結構物理研究團團長，專研新一代半導體與電池技術的韓國成均館大學客座教授李永熙，已獲得中國湖北工業大學聘用，目前正在該校的半導體與量子研究所任教。

另一名被中國挖角的韓國專家，是韓國理論物理學家、前韓國高等科學研究院（KAIST）副院長李淇明，他在2024年退休後，就獲得中國北京雁棲湖應用數學研究院（BIMSA）聘用而前往任教。

報導提到，李永熙及李淇明分別於2005、2006年被韓國政府評選為「國家學者」，在基礎科研領域具有崇高地位，但2人退休後均未能在韓國找到合適職位，遂選擇到中國發展。相形之下，中國各省大學院校正積極挖角全球頂尖的理工學者，加速推動中國國家的「研發強國」戰略。

自2012年起，李永熙教授擔任南韓IBS奈米結構物理研究團團長，帶領團隊在奈米碳管、石墨烯、水分解催化劑、二維結構半導體等領域取得許多研究成果。自2018年以來，李永熙持續入選全球論文被引用頻率前1%的頂尖學者行列。

根據報導，湖北工業大學聘用李永熙後，即成立「低維度量子材料（LQM）研究所」，並以「全球頂尖學者李永熙教授的團隊、先進的研究設備、年薪26萬人民幣（新台幣116萬元），並提供額外的居住與創業資金」為號召，大舉招募研究人員，研究項目包括二維半導體和太陽能電池等領域。

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首爾一所工科大學的教授表示，中國大學的挖角方案「就像旅行社的套餐一樣」，如果受邀者「帶著整個實驗室過去」，應聘條件可以更好，讓他非常驚訝。而他因為還在執行韓國國家專案計畫，因此沒有繼續與中方談下去，「但他們提供的研究環境極具吸引力，讓我產生了興趣」。

報導提到，中國在相關領域的研發，已對韓國記憶體技術構成了威脅。韓國產業界和學術界人士表示，像是中國的長江存儲是晶片行業中，最早將封裝技術應用於量產的業者，且擁有大量博士級員工，所以研發速度非常驚人。（編輯：邱國強/呂佳蓉）1140428