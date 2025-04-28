美中關稅戰 彭博：SHEIN上調價格最多377%

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（中央社台北28日電）據彭博彙整的數據，中國電商巨頭SHEIN在美國即將結束對中國小包裹免關稅的措施前，對從服裝到廚具的輸美產品都加價，這可能也是貿易戰對美國消費者影響的早期跡象。

彭博（Bloomberg News）27日報導，據彭博彙整的數據，SHEIN上調輸美產品價格主要在25日發生。例如美容和健康類排名前100種的產品，平均價格較24日增加51%，一些產品的價格上漲一倍多。至於居家、廚房用品及玩具，平均漲幅超過30%，有10件廚房毛巾產品的價格漲幅達377%。女裝價格上漲了8%。

美國政府此前宣布，對來自中國小額包裹（價值低於800美元）的免關稅措施，將在美東時間5月2日零時1分起結束。

從5月2日起，美國會對來自中國、價值低於800美元的小額包裹，徵收相等於其申報價值的120%關稅或每件100美元。6月1日之後費用更高。

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據彭博的數據，SHEIN及另一中國電商巨頭Temu今年3月及4月的銷售回升，因為美國消費者在關稅生效前囤貨。

美國總統川普4月21日在社群媒體上表示，由於能源和雜貨價格下跌，「幾乎沒有通貨膨脹」。但報導表示，SHEIN上調價格反映了中國網路零售商試圖至少將部分額外成本轉嫁給美國消費者。（編輯：陳鎧妤/呂佳蓉）1140428