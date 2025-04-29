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中國拒收波音飛機 批美關稅擾亂國際航空運輸市場

2025/4/29 13:42
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（中央社台北29日電）針對中國停止接收波音新飛機，中國商務部新聞發言人今天表示，美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，中國相關航空公司、美國波音公司都深受其害。

美中關稅戰爆發，中國下令暫停接收美國波音飛機作為反制。中國商務部今天發布一則答記者問，根據報導，近日波音公司飛回3架擬交付中國航空公司的波音737Max飛機，稱中方已停止接收波音客機，詢問中方的評論。

中國商務部以未署名的發言人回應，注意到有關報導。中美兩國在民航領域保持了長期互利合作，有力推動了兩國貿易和人員往來。

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中國商務部發言人表示，美方揮舞關稅大棒嚴重衝擊全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際航空運輸市場，很多企業無法開展正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。

中國商務部發言人指出，中方願繼續支持兩國企業開展正常的商業合作，希美方能傾聽企業的呼聲，為企業正常貿易投資活動創造穩定可預期的環境。（編輯：呂佳蓉/吳柏緯）1140429

#中國商務部
#波音公司
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