連胡會20週年 馬英九：見證兩岸關係可以和平穩健

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北29日電）前總統馬英九今天出席「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會時表示，從2005年「連胡會」到2015年「馬習會」，見證兩岸關係和平穩健發展的可能性。

海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心召開座談會，聚焦連胡會20週年。時任國民黨主席連戰於2005年4月率團赴陸進行和平之旅，他與時任中共總書記胡錦濤於4月29日在北京人民大會堂會晤。

馬英九表示，連胡會是國共內戰、兩岸分治後國共雙方第一次高層接觸，會後達成5點共識，這也成為後來馬政府執政期間兩岸密切交流的基礎，持續推動兩岸通郵、通商、通航與通學，讓中國大陸學生來台就讀。

2015年馬習會在新加坡舉行。馬英九提到，這是在「九二共識」基礎上，進行兩岸領導人會晤，雙方坐下來討論兩岸和平發展的未來。從和平之旅到馬習會，完全見證兩岸關係可以有和平穩健發展的可能性，不需要訴諸戰爭。

馬英九期許兩岸關係有所改善，他對總統賴清德喊話，「期以天下蒼生為念，不要追求既無前景、也無外援、毫不可行、更無必要的台獨建國幻想」，建議腳踏實地、努力耕耘，從改善兩岸現有關係著手，進而維護區域和平穩定。

海貿會會長、國民黨副主席夏立言於會上說，過去連胡會創造的兩岸和平發展空間現被大幅壓縮，台灣的民主和經濟前景面臨著一系列危機。兩岸關係不好，台灣的未來很難找到出路；不過危機也是轉機，如同20年前和平之旅讓台海局勢轉危為安。

透過 Google News 追蹤中央社

夏立言認為，兩岸有共同血緣、歷史和文化連結，相信在這個基礎上，以務實態度持續交流，沒有什麼分歧是不能化解的；反之，如果連這些淵源都要否定，只會讓兩岸和諧、和解、和平的路愈走愈窄，「我們一貫立場是堅持九二共識，持續推動交流合作」。

國民黨副主席連勝文強調，和平之旅用實際行動證明，兩岸可以用和平、理性、對話解決許多困難，也希望透過和平之旅後架構的各式交流平台，可讓中國大陸民眾與政府知道，大多數台灣民眾對於大陸人民抱持友好態度，交流可降低彼此緊張。（編輯：周慧盈）1140429

海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿會）29日下午在政大公企中心召開「和平之旅20週年的回顧與前瞻」紀念座談會，前總統馬英九出席。中央社記者李雅雯攝 114年4月29日