習近平視察上海聚焦AI 命加速建成全球科技創新高地

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（中央社台北29日電）美中關稅戰之際，中共總書記習近平今天前往上海視察，將人工智慧（AI）作為首先視察對象。他說，上海承擔著「建設國際科技創新中心」的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，加快建成「具有全球影響力的科技創新高地」。

中共中央政治局25日以AI為題進行集體學習。習近平當時說，要充分發揮「新型舉國體制」優勢推動AI發展，並指中國在基礎理論、關鍵核心技術等方面還有不足。他還強調，要集中力量攻克高端晶片、基礎軟體等核心技術，構建自主可控、協同運行的AI基礎軟硬體系統，以AI引領科研範式變革，加速各領域科技創新突破。

新華社報導，習近平今天前往上海，便在中共中央辦公廳主任蔡奇、中國國務院副總理何立峰、中共上海市委書記陳吉寧、上海市長龔正等人陪同下，視察位在徐匯區的AI大模型專業孵化和加速平台「模速空間」，除參觀當地多項設施、體驗AI產品及聽取簡報外，並與進駐當地AI企業的青年經營者對話。

根據報導，上海「模速空間」被稱為「大模型創新生態社區」，已有100餘家企業進駐。習近平首先觀看介紹短片了解上海AI產業發展情況，並察看重點孵化企業的大模型產品展示，同時聽取相關技術研發和企業生產經營的介紹。

習近平說，AI技術加速迭代，正迎來爆發式發展，上海要總結好以大模型產業生態體系孵化AI產業等成功經驗，加大探索力度，力爭在AI發展和治理各方面「走在前列，產生示範效應」。

他在與當地AI企業的青年經營者對話時強調，AI是年輕的事業，也是年輕人的事業。要「懷愛國之心、立報國之志、增強國之能」，把「個人奮鬥與國家前途命運緊緊聯繫在一起，跑好歷史的接力棒」。

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習近平還說，中國「數據資源豐富，產業體系完備，市場空間巨大」，發展AI前景廣闊，要加強政策支持和人才培養，努力開發更多安全可靠的優質產品。

據報導，習近平強調，上海承擔著「建設國際科技創新中心」的歷史使命，要搶抓機遇，以服務國家戰略為牽引，不斷增強科技創新策源功能和高端產業引領功能，加快建成「具有全球影響力的科技創新高地」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140429