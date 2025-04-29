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網傳有中國大學院長偕助理公開號召 反獨裁爭自由

2025/4/29 18:42
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（中央社台北29日電）中國及海外網路昨天流傳，兼任華南理工大學院長及院長助理的教授林影、韓雙艷聯名發表題為「星星之火，可以燎原」的公開信，歷數中共總書記習近平上台以來的缺失，並呼籲中國人民尤其是大學生們「反對獨裁，爭取民主與自由」。

根據網傳畫面，這封公開信以「民主、自由與人權」為名提出4項具體訴求。一是結束一黨專制，推行民主選舉；二是恢復言論自由，保障新聞自由；三是改善民生，公平社會；四是建立法治社會，保障人權。但目前尚無法證實這封公開信的真偽。

這封以「星星之火，可以燎原」為標題、以「呼籲中國人民尤其是大學生們反對獨裁，爭取民主與自由」為副標題的公開信，末尾還附上了林影、韓雙艷二人的頭像、簽名、職稱及身分證號，並蓋有圓形紅色、內有五角紅星圖案的「華南理工大學」官章。

根據信末資訊，林影、韓雙艷均為華南理工大學教授，63歲的林影並擔任該校生物科學與工程學院院長、廣東省發酵與酶工程重點實驗室主任；49歲的韓雙艷則是同校同一學院的院長助理。根據中國網路訊息，兩人確為該校教授。

這封公開信中，由林影首先介紹自己是中共黨員及14億中國人之一，「在這片遼闊的土地上，我們親眼目睹了中國社會的沉淪與壓迫」。

信中提到，權力的集中過度，人民的自由被剝奪，民眾的呼聲被壓制獨裁的政權正在逼近一個無法回頭的深淵，「今天，我站在這裡，懷著無比沉痛的心情，向大家發出最強烈的呼籲：是時候站出來，反對這個壓迫我們、剝奪我們人權的政權，爭取民主與自由了」。

公開信分別就「習近平連任：一黨專政的無盡延續」、「近期事件：民眾困苦與壓迫的加劇」、「中國大學生的困境，從『思想自由』到『行動自由』的缺失」、「大學生們，是你們站出來的時候」等議題，歷數中共總書記習近平上任以來的缺失。

信中指出，2018年修憲後，習近平的連任沒有任何法律障礙，中國的「領導人」將成為一種永久存在，類似於帝制，而人民的自由、社會的開放和政治的多元性將永遠被壓制在黨權之下。這不僅加劇政治上的單一化，也讓中國政治環境變得更封閉，民眾幾乎沒有機會表達真實想法，尤其是年輕一代，似乎永遠無法看到真正的政治改革和民主的希望。

信中還批評「996工作制」說，這種血汗工廠式的工作制度讓無數年輕人身心疲慈，甚至陷入嚴重的身體與心理健康問題。儘管公眾對這一制度的反對聲浪越來越高，政府始終沒有有效措施保護勞動者的權益，反而通過壓制社會言論、加強對網絡平台的監管來封殺不利政府形象的聲音。這使得無論是社會底層，還是青年一代，都陷入了無盡的困境。

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公開信提到，最近幾年的學術交流和活動中，任何涉及 「政治改革」或「民主化」的討論，都會遭到學校或政府的強力干預，相關組織和參與者就會被追蹤、處罰，甚至遭到開除。學生和教師們都在黨權的壓力下保持沉默，這正是當代中國大學生所面臨的困境。在這種情況下，大學生們的聲音變得微弱，甚至消失。

這封公開信最後提到，「在今天，在這個充滿挑戰的時刻，讓我們一起奮起，站出來反對習近平的獨裁。呼籲民主與自由，爭取每一個公民的基本人權和社會公正！你們的聲音，或許微弱，但若全體人民站起來，必定能夠撼動這個強權，點燃整個社會的變革之火！為了自由，反對獨裁；為了民族，奮起而戰」。（編輯：邱國強/周慧盈）1140429

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