中國五一長假 官方估571萬人次進出香港

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（中央社記者張謙香港1日電）中國大陸今天開始五一長假，港府估計，在5天假期內，有571萬人次（包括香港居民及旅客）進出香港各口岸。

為應對今年的「五一長假」，港府成立了由政務司司長領導的節慶安排跨部門工作小組，這個小組近日公布，在5月1日至5日，入境事務處預計有571萬人次經香港各海、陸、空管制站進出。

就陸路口岸而言，入境處與深圳出入境邊防檢查總站曾進行協商，預計期間有490萬人次進出，其中3日是出境高峰期，人次估計為59萬，而入境高峰期為5日，人次有58萬。

為疏導假期間龐大的旅客流量，入境處已減少前線人員休假，加開檢查櫃台及通道，以疏導人流及車流。

香港入境處與警務處、海關和鐵路有限公司還在羅湖管制站成立了聯合指揮中心，又與深圳邊檢總站等中國大陸部門緊密聯繫，密切留意人流情況，在有需要時可能採取分流疏導措施。

另據官方香港電台今天引述中青旅遨游的副總裁劉杰說，今年「五一黃金週」，中國大陸國內旅遊及出境旅遊產品的預訂量分別增加60%及40%，客人平均出遊天數達7.2日，比去年同期增加15%，

劉杰說，不少中國大陸旅客都會多請幾天假，選擇8日或10日的旅行團。在出境旅遊方面，劉杰說，受到中美貿易關稅戰影響，今年美國團的預訂熱度下降約2成。

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旅遊預訂平台途牛出境遊產品負責人范東曉接受該台訪問時表示，在COVID-19疫情結束之後，中國大陸「五一黃金週」旅遊產品的預訂人次有所遞增，其中港澳產品最近每週都是翻倍成長。

范曉東說，中國大陸去年5月新增8個城市赴港澳「自由行」之後，這些城市居民在平台上搜尋及預訂港澳旅遊產品的次數明顯增加，其中哈爾濱和山西太原相對顯著。（編輯：吳柏緯）1140501