關稅戰升高中概股在美下市風險 中國官方支持回流

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（中央社台北7日電）美中經貿關係因關稅問題惡化，市場擔憂在美上市的中概股可能受到波及，甚至被迫下市。近期中國及香港多個部門積極向中概股招手，中國證券監督管理委員會主席吳清今天更進一步表態，支持優質中概股回到中國和香港市場。

中國採取強硬姿態，以拉高關稅的方式報復對等關稅政策。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前受訪時，批評報復性關稅是「失敗者」之舉，不排除把中國公司趕出美國交易所的可能性。這個說法令市場關注，若雙方貿易衝突未能緩解，接下來在美上市的中國企業可能面臨大規模下市的情況。

據香港經濟日報、證券時報報導，中國國務院新聞辦公室上午舉行記者會，中國證券監督管理委員會主席吳清強調加強雙邊與多邊的跨境監管合作，塑造穩定、透明、可預期的監管環境，維護企業在境外市場的正當利益，並支持優質中概股回流中國和香港市場。

他進一步指出，接下來將會優化境外上市的備案機制、流程和相關要素，大力支持上海國際金融中心建設和鞏固提升香港國際金融中心地位，穩步推進人民幣交易櫃台納入港股通。

在這一輪美中關稅戰爆發以來，中國相關證券監管部門多次喊話並向中概股招手，探詢回流意願。

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日前香港交易所（港交所）與香港證券及期貨事務監察委員會表示，已在官方指示下，與部分中國相關企業接觸，應對「全球最新變化」。若尚未在香港證券市場上市的「中概股」希望回流，將為這些企業在香港上市提供適當的指引與協助。

據華爾街日報日前報導，截至今年3月初，約有286家中國公司在美國主要證券交易所上市，比較知名的企業包含阿里巴巴、騰訊、京東、百度等。如果中國股票被勒令從美國證券市場下市，部分投資者可以將其轉換為這些公司在香港交易所上市的股票，但更多投資人很可能會選擇直接出售手中的中企持股，「這將在全球市場引起嚴重的連鎖反應」。（編輯：吳柏緯/謝怡璇）1140507