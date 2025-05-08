瑞銀：中美達成貿易協定充滿挑戰 需較長時間

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（中央社記者張謙香港8日電）國際金融機構瑞銀預計，中國和美國在達成實質性貿易協定上充滿挑戰，且需要較長時間；它並預期中國年內將會進一步調降利率，以刺激經濟。

瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤今天發表報告指出，本週末中美可能開始進行貿易對話和磋商，雖然短期內中美貿易衝突可能略有緩和，但雙方在達成實質性貿易協定上充滿挑戰，且需要較長時間。

他表示，中國的金融監管部門昨天宣布了一系列具體的增量政策，以應對當前的關稅衝擊，但鑒於經濟面臨前所未有的關稅衝擊，預計中國央行年內或將政策利率再下調20至30個基點。

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此外，他認為，中國也可以通過新發行特別國債、設立再貸款工具或政策性銀行金融工具，對市場提供資金支援。

他指出，新的財政刺激政策也許不會立即推出，北京當局可能需要評估關稅衝擊的影響，然後在未來2至3個月加速落實已在規劃中的公共支出，又或在第2季末或第3季初再推出新的額外財政刺激措施。（編輯:陳鎧妤）1140508