中國4海警船侵擾金門海域 海巡併航強制驅離

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）海巡署金馬澎分署今天下午2時許先後偵獲4艘中國海警船出現於金門周邊海域，海巡派出4艘巡防艇併航監控，廣播要求航離，中國海警船下午5時許行出金門限制水域。

海巡署金馬澎分署指出，第12巡防區下午2時許偵獲2艘中國海警船出現於金門周邊海域，立即迅速調動巡防艇至限制水域線上部署對應，並透過各式偵蒐設備再發現2艘未開啟船舶自動識別系統（AIS）的中國海警船。

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海巡表示，中國海警船編號「14605」、「14604」、 「14608」及「14521」等4艘船以兩兩一組，分別自金門東面及西面航入金門限制水域，海巡預置4艘巡防艇快速部署對應及併航監控，並透過中、英文無線電廣播，強勢要求海警船轉向航離，中國海警船在下午5時許航出金門限制水域。

海巡強調，中國灰色地帶侵擾行動不斷，迄今已襲擾金門水域達71次，金馬澎分署及第12巡防區持續強化相關監偵、反應及部署能力，發現中國海警侵擾立即強勢監控驅離，秉持堅定執法立場周全應對，確保國家安全。（編輯：陳清芳）1140515