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中美關稅硝煙 中國4月財政收入微幅成長

2025/5/21 10:56
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（中央社記者李雅雯上海21日電）中美關稅貿易戰擾動中，中國財政部數據資料顯示，4月財政收入年增1.9%，其中稅收收入實現今年內第一次成長；非稅收入成長速度放緩，去年以來首度低於稅收收入。

據財新網、第一財經報導，經濟決定稅收，稅收可視作經濟觀察「晴雨表」，中國財政部20日公布最新財政收入狀況，4月數據資料顯示，全國一般公共預算收入達人民幣2.04兆元（約新台幣9.18兆元），年增1.9%。

拆解全國一般公共預算收入可見，4月稅收收入1.81兆元，從3月負成長轉為正成長，這也是今年內首度由降轉增；非稅收入2321億元，年增1.66%，增幅較3月放緩4.25個百分點，2024年以來增幅首次低於稅收收入。

中國財政部說明，4月稅收收入於今年內首度由降轉增，主要原因為企業所得稅和個人所得稅成長快速帶動導致；國內增值稅、消費稅年增率分別為0.85%、0.47%，呈現微幅成長，成長幅度均較3月下滑。

4月車輛購置稅年減13.6%，降幅較3月收斂0.5個百分點，表現與同期汽車類消費小幅成長態勢一致。4月印花稅年增14.7%，較3月下滑24.8個百分點；其中證券交易印花稅增幅驟跌13.8個百分點，達49.4%，顯示股市交易熱度下降。

中國地方政府長期仰賴土地財政，未被納入一般公共預算的土地出讓金是地方財政收入重要來源，收支納入政府性基金預算。

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4月土地出讓金收入年增4.3%，在今年內首度由降轉增；1至4月累計較去年同期下滑11.4%，達9394億元，下滑幅度較第1季收斂。目前房地產市場尚處於回穩過程中，地方賣地收入連續3年下滑，今年依舊面臨一定的壓力。

中國財政收入偏弱，不過受到政府債券加快發行等支撐，4月財政支出成長速度加快。4月全國一般公共預算支出完成近2.08兆元，年增5.8%，較3月增加0.13個百分點。（編輯：張淑伶）1140521

#中國財政部
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