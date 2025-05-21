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不甩中歐貿易摩擦 報告：中國對歐投資激增47%

2025/5/21 13:57
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（中央社記者李雅雯上海21日電）研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）最新中國研究報告指出，儘管中國與歐洲貿易摩擦不斷，中國去年對歐盟、英國直接投資（FDI）達100億歐元、激增47%，創2016年以來最大增幅。

榮鼎集團21日發布最新中國研究報告。報告內容提到，儘管中國、歐洲貿易摩擦不斷，去年中國對歐盟、英國直接投資增幅卻是創下2016年以來新高點，合計達100億歐元（約新台幣3416億元），年增率47%。

歐洲是中國投資主要目的地，據2024年統計數據，中國在高所得經濟體投資總額中，歐洲占比達53.2%。

中國去年對歐盟、英國直接投資激增47%，主要是受到綠地投資（greenfield investments）與更強勁的併購活動帶動。綠地投資又稱新建投資，這是指外國投資者在當地「從零開始」開設公司、新建設施。

報告指出，中國去年在歐洲的綠地投資達59億歐元，連續第3年正成長，年增率21%，創歷史新高。中國去年在歐洲的併購交易也有所成長，達41億歐元，年增率飆升114%。綠地投資與併購交易帶動中國在歐洲投資大幅成長。

德國、法國、英國去年在中國對歐洲直接投資占比共計20%，較2019至2023年平均數據52%大幅跌落32個百分點，這反映中國在歐投資模式的轉變。

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受到資本密集型（capital-intensive）綠地投資計畫影響，匈牙利成為中國在歐洲直接投資總額占比最高國家，達31%。

中國電動車在歐洲綠地投資引起關注，不過相較於整體對歐洲直接投資規模，電動車占比顯得微不足道。中國2025年對歐洲投資金額有機會再增加，不過由於電動車成長速度放緩，恐拖累中國對歐洲的長期投資前景。（編輯：張淑伶）1140521

#中國
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