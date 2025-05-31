中國5月PMI為49.5% 連兩個月景氣收縮

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（中央社台北31日電）中國國家統計局官網今天發布，5月份的製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月上升0.5個百分點，但已連續兩個月處於景氣收縮區間。

5月份的PMI為49.5%，從企業規模看，大型企業PMI為50.7%，比上月上升1.5個百分點，高於景氣榮枯線；中型企業PMI為47.5%，比上月下降1.3個百分點；小型企業PMI為49.3%，比上月上升0.6個百分點，中、小型企業PMI都低於景氣榮枯線。

從分類指數看，生產指數為50.7%，比上月上升0.9個百分點，表明製造業企業生產活動有所加快。新訂單指數為49.8%，比上月上升0.6個百分點，顯示製造業市場需求景氣度回升。不過，新訂單指數、原材料庫存指數和從業人員指數都低於景氣榮枯線。

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國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，進出口指數均有回升。新出口訂單指數和進口指數分別為47.5%和47.1%，比上月上升2.8和3.7個百分點。調查中部分涉美企業反映外貿訂單加速重啟，進出口情況有所改善。

5月份，非製造業商務活動指數為50.3%，比上月略降0.1個百分點，非製造業總體延續擴張態勢。（編輯：張淑伶/陳鎧妤）1170531