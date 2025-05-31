需求不足經濟壓力大 前4個月中國財政收入年減1.3%

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（中央社記者吳柏緯台北31日電）受到經濟趨緩、物價與樓市低迷等因素影響，今年前4個月中國的總體財政收入低迷，全國廣義財政收入年減1.3%，其中與經濟最為密切的稅收，年減幅度達2.1%。

據第一財經，中國財政部最新發布的統計顯示今年前4個月中國全國廣義財政收入約達人民幣9.3兆元（約新台幣38.6兆元），與去年同期相比，年減1.3%；廣義財政支出約11.97兆元，年增7.2%。

中國的「全國廣義財政收入」是指「全國一般公共預算收入」和「全國政府性基金收入」總和；「全國廣義財政支出」則是「全國一般公共預算支出」和「全國政府性基金支出」總和。

進一步分析，今年前4個月的「全國一般公共預算收入」年減0.4%，「全國政府性基金收入」年減6.7%。在全國一般公共預算收入中，最重要且與經濟關聯最為密切的稅收收入，年減幅度達2.1%。

報導指出，今年中國面臨國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，就業增收壓力加大，同時美國發動的關稅戰等因素，使中國經濟趨緩的壓力加大。加上物價與樓市不振的影響，今年前4個月的財政總體收入表現較低迷。

粵開證券首席經濟學家羅志恒在報導中分析，受基期因素和部分土地出讓收入入帳時間延後等影響，雖然今年4月政府性基金收入中的地方土地出讓收入降幅有所縮窄，但樓市、土地市場整體仍較為低迷，使得全國政府性基金收入依然出現明顯下滑。

另一方面，由於今年前4個月的廣義財政收入低迷，要保證一定的支出強度，政府勢必加速發債。因此，從政府發債進度看，今年以來明顯較去年更快。根據中國人民銀行（中國央行）資料，今年前4個月的政府債券淨融資4.85兆元，年增3.58兆元。

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他進一步說明，受到關稅戰帶動的轉出口效應，在今年4月時削減了對美出口下滑的部分影響。「兩重」（國家重大戰略與重點領域安全保障能力）、「兩新」（以舊換新與設備更新）政策則對中國國內消費和投資形成有力支撐，一定程度上弭平部分經濟衝擊。

報導提到，除了落實目前的增量政策外，根據中美貿易談判的進展等因素，預期在今年下半年仍會持續推出儲備財政增量政策。（編輯：周慧盈）1140531