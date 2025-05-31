加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
三峽車禍肇事者多重器官衰竭不治 侯友宜：已啟動假扣押
首頁 / 兩岸

需求不足經濟壓力大 前4個月中國財政收入年減1.3%

2025/5/31 13:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北31日電）受到經濟趨緩、物價與樓市低迷等因素影響，今年前4個月中國的總體財政收入低迷，全國廣義財政收入年減1.3%，其中與經濟最為密切的稅收，年減幅度達2.1%。

據第一財經，中國財政部最新發布的統計顯示今年前4個月中國全國廣義財政收入約達人民幣9.3兆元（約新台幣38.6兆元），與去年同期相比，年減1.3%；廣義財政支出約11.97兆元，年增7.2%。

中國的「全國廣義財政收入」是指「全國一般公共預算收入」和「全國政府性基金收入」總和；「全國廣義財政支出」則是「全國一般公共預算支出」和「全國政府性基金支出」總和。

進一步分析，今年前4個月的「全國一般公共預算收入」年減0.4%，「全國政府性基金收入」年減6.7%。在全國一般公共預算收入中，最重要且與經濟關聯最為密切的稅收收入，年減幅度達2.1%。

報導指出，今年中國面臨國內有效需求不足，部分企業生產經營困難，就業增收壓力加大，同時美國發動的關稅戰等因素，使中國經濟趨緩的壓力加大。加上物價與樓市不振的影響，今年前4個月的財政總體收入表現較低迷。

粵開證券首席經濟學家羅志恒在報導中分析，受基期因素和部分土地出讓收入入帳時間延後等影響，雖然今年4月政府性基金收入中的地方土地出讓收入降幅有所縮窄，但樓市、土地市場整體仍較為低迷，使得全國政府性基金收入依然出現明顯下滑。

另一方面，由於今年前4個月的廣義財政收入低迷，要保證一定的支出強度，政府勢必加速發債。因此，從政府發債進度看，今年以來明顯較去年更快。根據中國人民銀行（中國央行）資料，今年前4個月的政府債券淨融資4.85兆元，年增3.58兆元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他進一步說明，受到關稅戰帶動的轉出口效應，在今年4月時削減了對美出口下滑的部分影響。「兩重」（國家重大戰略與重點領域安全保障能力）、「兩新」（以舊換新與設備更新）政策則對中國國內消費和投資形成有力支撐，一定程度上弭平部分經濟衝擊。

報導提到，除了落實目前的增量政策外，根據中美貿易談判的進展等因素，預期在今年下半年仍會持續推出儲備財政增量政策。（編輯：周慧盈）1140531

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：