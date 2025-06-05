六四事件週年 港警逮捕2人截查10人

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（中央社記者張謙香港5日電）昨天是1989年北京「六四事件」36週年，雖然香港沒有悼念集會，但警方仍在過往的集會地點維多利亞公園布防戒備，全天還逮捕了2人及截查10人。

綜合本地媒體的報導，警方昨天派人在維園一帶戒備，副警務處長簡啟恩及國安處長江學禮也到場視察。

儘管維園沒有公開集會，場地也被其他社團租借舉辦嘉年華，但仍有個別人士按照過往慣例，前往「六四」燭光晚會舉辦地點維園，以自己的方式傳達對「六四」死難者的悼念，包括一名男子在維園亮起白色電子蠟燭。

此外，昨天有穿著校服的女生手持花束「途經」維園；也有基督徒撐起黃傘朗讀經文並唱聖詩，稱為「六四」死者、「天安門母親」等人祈禱；另有市民身穿黑衣圍繞維園跑步。

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據報導，警方昨天在維園一帶拘捕了2人及截查了10人，被捕者包括手持電子蠟燭的男子。

對於個別市民到維園悼念「六四」死難者，資深大律師湯家驊向本地媒體表示，市民在無組織下進行悼念，應該沒有問題，「如無跡象顯示可能犯法，（警方）不應干預個別人士悼念」。（編輯：謝怡璇）1140605