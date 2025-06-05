六四週年 美議員：續揭露中共暴行籲終止姐妹市關係

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓4日專電）適逢六四天安門事件36週年，多名美國聯邦眾議員今天舉行記者會表示，中共壓迫民眾的工具雖改變但目標未變，許多人仍生活在恐懼之中；未來將持續揭露中共暴行，並呼籲華府特區市長終止與北京市的姐妹市關係。

1989年6月4日北京天安門廣場爆發示威民眾遭到共軍血腥鎮壓事件。美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」（Select Committee on the Strategic Competition Between the United States and the Chinese Communist Party）今天舉行記者會，緬懷當年犧牲者，並向持續在中國及全球爭取自由的鬥士致敬。

委員會主席、共和黨籍眾議員穆勒納爾（John Moolenaar）表示，中共的最大受害者正是中國人民自己，數百萬人如今仍生活在恐懼、審查與壓迫之中。

他說，36年前的今天，數以千計的學生與工人齊聚天安門廣場，要求民主改革，但中共卻以戰車回應。「直到今天，中共仍持續抹去這段記憶」，在中國，光是紀念天安門事件就有可能被關進監獄。

「但我們仍要記住那些舉起改革標語的學生、那些拒絕離去的工人」，穆勒納爾強調，「我們也記得，中共仍然懼怕自己的人民」，且持續逮捕異議人士、粉碎一切抵抗的力量，包括對維吾爾人的「種族滅絕」、對香港的鎮壓、對家庭教會的迫害。儘管壓迫仍持續，但抵抗也從未停歇。

他要向那些在中國內外守護自由之光的勇者們表示：「我們與你們同在。」

委員會民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也說，雖然中共壓迫民眾的工具從棍棒變成攝影機、從警棍變成演算法，但壓制異議人士、剝奪人民尊嚴的目標並未改變。

他透露，自己最近在中共控制的大型語言模型DeepSeek上輸入「1989年天安門廣場發生了什麼事？」它的回答卻是「我們談談其他的事吧」。

中國民運人士魏京生也現身記者會，呼籲美國重新把人權外交提高到重要議程，並加大對各國民主人權運動的支持。

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此外，包括穆勒納爾在內的多位議員也聯名致函華府特區市長鮑賽（Muriel Bowser），呼籲該市終止與北京市的姐妹市關係。穆勒納爾說，這雖是象徵性的舉動，但意義重大，代表拒絕中共宣傳、站在中國人民而非其壓迫者的明確立場。

穆勒納爾表示，國會在這點上的立場一致，「我們將持續揭露中共暴行，支持爭取自由的人們，並確保世界永遠不會忘記天安門廣場發生的事」。（編輯：韋樞）1140605