中國大學入學考試7日登場 多地暫停廣場舞

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（中央社台北6日電）中國今年大學入學考試明天起登場，各地方官民做足準備，多地要求暫停廣場舞等大眾活動，為考生創造安靜環境。

綜合觀察者網、明報等陸港媒體，大考前夕，四川廣安市廣安區政府發布通告要求在1至15日期間全天24小時「禁噪（音）」，包括禁止在街道、廣場、公園、社區等公共場所使用音響器材進行廣場舞、卡拉OK、晨晚運動，各考試點周圍1公里範圍內工地禁止施工。

廣場舞是居民自發以健身為目的在廣場等開放空間進行的富有韻律舞蹈活動，在中國十分普遍，參與者多為中老年人；而由於舞曲播放太大聲等因素，近年受到嚴重擾民的批評。

福建壽寧縣公安局、黑龍江克山縣文旅局、河南鞏義市文旅局等多地近日也分別要求在考試期間禁跳廣場舞等活動，為考生創造安靜、舒適的考試和休息環境。江蘇宿遷市、廣西容縣、廣東龍門縣、陜西武功縣等多地都已提出同類規定。

中國今年大學入學考試7至10日舉行。中國教育部稍早前公布考試報名人數1335萬人，較去年減少7萬人，打破多年來報考人數持續增加的趨勢。

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四川的南江縣長赤中學昨天則舉行「學子出征儀式」，旅遊巴士接載逾千名高三學生，喧天鑼鼓聲中，由警車開道，啟程赴南江縣城備考。長赤鎮萬人空巷，民眾夾道送行。

另據九派新聞，紫色內褲等商品成家長「寵兒」，銷量較平時暴漲10倍。考生家長趙女士表示一家3口近日都穿上了紫色內褲，借諧音寓意「指定能行（紫腚能行)」。她說，在重要日子圖個好彩頭也是一種美好的期待。（編輯：周慧盈/張淑伶）1140606