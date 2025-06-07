加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
稀土磁鐵成關稅戰焦點 紐時：電動車重要元素 美國幾乎零產量
首頁 / 兩岸

波音飛機重啟交付中國 4月曾因關稅戰被退貨

2025/6/7 11:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北7日電）先前因美中關稅戰，中國方面在4月暫停中國的航空公司接收波音公司飛機。據報導，其中一架原本要交付給中國的新機，今天已從美國西雅圖起飛，落地夏威夷後將繼續飛往中國。

綜合路透社及中國媒體第一財經報導，今天一架波音737MAX飛機從美國西雅圖起飛，目前已落地夏威夷，之後再繼續飛往中國。這架飛機是原本波音在浙江舟山工廠等待交付的新飛機，4月曾受中美關稅戰影響被退回美國。這也是波音4月以來首次恢復向中國交付飛機。

關稅戰影響，外電上月曾引述知情人士報導，中國要求國內各航空公司暫停接收有待交付的美國波音公司飛機，並停止向美國企業購買任何飛機相關零件及設備。4月時至少有3架由中國國航訂購的波音737Max飛機被退貨飛返美國。

google news透過 Google News追蹤中央社

隨著5月12日中美兩國日內瓦會談後戰火暫歇，北京已取消航空公司接受波音飛機的禁令。

波音公司執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）5月29日表示，將於下個月恢復向中國交付飛機。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140607

歐特柏格
波音CEO：6月恢復飛機交付中國川普訪中東簽大單 卡達航空將採購210架波音客機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：