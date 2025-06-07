波音飛機重啟交付中國 4月曾因關稅戰被退貨

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（中央社台北7日電）先前因美中關稅戰，中國方面在4月暫停中國的航空公司接收波音公司飛機。據報導，其中一架原本要交付給中國的新機，今天已從美國西雅圖起飛，落地夏威夷後將繼續飛往中國。

綜合路透社及中國媒體第一財經報導，今天一架波音737MAX飛機從美國西雅圖起飛，目前已落地夏威夷，之後再繼續飛往中國。這架飛機是原本波音在浙江舟山工廠等待交付的新飛機，4月曾受中美關稅戰影響被退回美國。這也是波音4月以來首次恢復向中國交付飛機。

關稅戰影響，外電上月曾引述知情人士報導，中國要求國內各航空公司暫停接收有待交付的美國波音公司飛機，並停止向美國企業購買任何飛機相關零件及設備。4月時至少有3架由中國國航訂購的波音737Max飛機被退貨飛返美國。

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隨著5月12日中美兩國日內瓦會談後戰火暫歇，北京已取消航空公司接受波音飛機的禁令。

波音公司執行長歐特柏格（Kelly Ortberg）5月29日表示，將於下個月恢復向中國交付飛機。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140607