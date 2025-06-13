習近平：堅定信念 在變亂複雜形勢前保持政治定力

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（中央社台北13日電）在美中貿易戰等紛擾未解下，中共總書記習近平今天藉由紀念中共元老陳雲120歲冥誕紀念會呼籲全黨，要「堅定理想信念，樹立必勝信心」，在變亂交織、錯綜複雜的形勢面前「保持政治定力」。

新華社報導，中共中央今天上午在北京人民大會堂舉行「紀念陳雲同志誕辰120週年」座談會，習近平在會中發談話時，作上述表示。

習近平說，要學習陳雲的「崇高精神風範」，「堅定理想信念，樹立必勝信心」，在變亂交織、錯綜複雜的形勢面前「保持政治定力」，自覺踐行「全心全意為人民服務」的根本宗旨，走好「新時代黨的群眾路線」，緊緊依靠人民「創造歷史偉業」。

他不忘強調，要以此深入貫徹「中央八項規定」精神，以改進作風的實際成效，贏得人民群眾支持和擁護。

習近平說，要著力提高「黨領導經濟社會發展能力」和自身建設水平，加強「黨對經濟工作的領導」，深化對社會主義經濟建設規律的認識，完整、準確全面貫徹「新發展理念」，加快構建「新發展格局」，紮實推動「高質量發展」。

同時要深入推進「全面從嚴治黨」，不斷增強黨的「自我凈化、自我完善、自我革新、自我提高能力」，確保「黨始終成為中國特色社會主義事業的堅強領導核心」。

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習近平指出，要堅持黨的思想路線，學習好、運用好「新時代中國特色社會主義思想」的世界觀、方法論和貫穿其中的立場觀點方法，「正確判斷形勢、科學謀劃未來」，不斷增強工作的「系統性、預見性、創造性」。

他說，要提高調查研究品質，準確把握經濟社會發展中的「新情況、新問題、新趨勢」，準確把握「基層所需、群眾所盼」，使決策更加符合實際，符合人民群眾願望。（編輯：邱國強）1140613