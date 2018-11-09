用音樂訴說台灣百年風華 吳念真說故事

（中央社記者郝雪卿台中9日電）「灣聲樂團」用音樂訴說台灣百年風華，導演吳念真將以說故事的方式導引，「灣聲樂團」音樂總監李哲藝今天表示，藉由古典音樂、交響樂型式，與聽眾分享台灣百年最美好的音樂。

用音樂演繹台灣風華的「灣聲樂團」18日將在台中國家歌劇院舉辦「一路走過來，台灣百年音樂風華」音樂會，演出台灣百年來的音樂故事，吳念真應邀在音樂會中娓娓道來從自然歌謠、創作歌謠、老歌年代、民歌時期到近代流行音樂其中的故事，呈現歌曲不同風貌。

「灣聲樂團」今天在台中國家歌劇院舉辦記者會，台中市新聞局長卓冠廷、吳念真、李哲藝、正聲廣播公司董事長陳榮明等人出席，會中也安排台灣新一代作曲家李哲藝、豎琴家黃立雅、「灣聲樂團」首席小提琴家梁茜雯現場演出，導演吳念真也與李哲藝對談。

卓冠廷表示，「灣聲樂團」由作曲家李哲藝帶領成立，樂團以西洋樂器演奏台灣在地音樂，盼讓全世界都感受到台灣的文化；這次每首歌演出前，吳念真將介紹歌曲故事，進一步引領更多人認識台灣的音樂文化。

李哲藝指出，開場演出以台灣原住民平埔族（西拉雅）素材所寫的「馬卡道狂想曲」，此曲已成各級學校團體最常用教材及比賽指定曲目；表演也邀請台灣旅居北京國家大劇院首席豎琴女神黃立雅演繹由名攝影家張乾琦的攝影專輯發想，講述台灣新移民文化衝突故事的作品「雙囍豎琴協奏曲Double Happiness」。

吳念真說，李哲藝將台灣的音樂包括民歌演變、新曲風誕生等彙編成一系列組曲，表現台灣百年歷史，拉近與聽眾間距離，相當不易，期盼音樂走入民眾生活，也透過音樂述說歷史帶給大家不一樣的體驗。（編輯：翁翠萍）1071109