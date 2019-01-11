見證台鐵發展史 台南2機關車首次開工整修

（中央社記者張榮祥台南11日電）台南體育公園內2輛日治台灣總督府蒸汽機關車，見證台灣鐵路發展史，1982年除役後，今天首度開工整修，工期預定一年。

存放於台南體育公園的日治台灣總督府C551、D512兩輛蒸汽機關車，在當時算是大有來頭，C551於1935年引進，D512於1940年引進，同時於1982年除役，台灣鐵路管理局1983年贈給台南市政府，2015年被列為一般古物。

台南市文化資產管理處人員說，1935年台灣總督府舉辦「始政40年紀念台灣博覽會」，當時總督府鐵道部考量旅客運輸需求，引進包含C551型號在內的日本最新型蒸汽機關車，這是台灣史上首次和當時日本內地同步啟用的最新型機關車。

台灣鐵道史上，台灣共引進9輛C55型機關車，1935年首批引進的5輛機關車中，台南體育公園的C551是當今唯一僅存的一輛，台鐵接手後，編碼改為CT251，除役後車牌誤植為CT259；日治後續再引進的4輛，也僅剩一輛，如今存放在高雄打狗鐵道故事館。

D512蒸汽機關車則屬於台灣鐵路史上最大型的貨運機關車型號－D51型，牽引力為各型機關車之首，也是當時運能最佳的貨物運輸主力；台鐵接手後，編碼改為DT652，這輛機關車直到1970年代台灣鐵路全面電氣化後才逐漸被取代。

目前，全台D512蒸汽機關車僅剩4輛，除一輛在台南體育公園外，其他3輛分別在新北市藝文中心、彰化縣的扇形車庫及嘉義縣東石鄉的港口宮。

台南體育公園兩輛蒸汽機關車除役存放後，經過30多年來風吹日曬雨淋，這次是首度整修，總經費新台幣938萬元，預定工期一年，整修後將回復到1982年除役前的狀態，重現當年風華。（編輯：陳俊碩）1080111