千年前祖先葬身菲律賓 達悟族後裔探險追尋

千年前達悟族航海家領袖夏本‧畢督利嫩前往菲律賓小島貿易，發生衝突葬身當地。航海家第30代後裔日前跨洋赴菲尋找當年衝突小島，盼重啟祖先的航海交流之路。（蘭恩文教基金會提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年6月25日

（中央社記者盧太城台東縣25日電）千年前達悟族航海家領袖夏本‧畢督利嫩前往菲律賓小島貿易，發生衝突葬身當地。航海家第30代後裔日前跨海赴菲尋找當年衝突小島，希望重啟祖先的航海交流路。

6月23日，航海家的後裔一行17人，從菲律賓巴丹島搭船30分鐘到小島上，登上口述歷史中祖先千年前喪命的小島Subtan，尋找埋葬地點；不過，擔心風浪轉大，阻止返航路，而提前撤退，預計26日再度前往。

負責這趟「蘭嶼島與巴丹島語言文化推廣交流」行程規劃的蘭恩文教基金會執行長瑪拉歐斯說，這次參訪交流團包括夏本‧畢督利嫩的後裔共17人，半數是夏本後裔，最年輕30出頭，最年長70多歲。

歐斯指17人於21日從台東出發到菲律賓巴丹島，和當地官方、民間進行語言、文化推廣座談，最重要是「重啟未竟的航海交流之路」，尋找千年前達悟族祖先葬身的小島，盼為先人立碑，紀念這段遠洋航海貿易史。

一行人23日從巴丹島換上小船，登上傳說中一場激烈搏鬥的小島Subtan島，這個島面積約20個足球場大，沒有山丘，是個大平原，島民證實這個島就是當年慘劇發生地，當時衝突死亡者葬在一起，採取船型葬。

歐斯說，一行人原本要穿過平原中線，過了一半，氣候開始轉變，擔心海象惡劣無法回到大島，於是提前折返，預計26日再次登島，尋找祖先的航海路。

除了尋找祖先葬身處，一行人這幾天也和當地民眾座談，分享語言、文化、環境與兩地發展觀光旅遊的心得，雙方達成共識，邀請當地官方、民間代表7人，7月14日至17日到蘭嶼參訪。

歐斯說，希望航海家後裔這趟尋找Subtan島之旅，和7月中旬對方的蘭嶼參訪，能促成雙島對話合作，共同仿造40人巨型遠航人力拼板舟，建立雙島直航，延續祖宗航海知識。

蘭嶼口述歷史指祖先千年前從巴丹島遷移至蘭嶼島，初期雙島還利用40人巨型拼板舟往來貿易，後來一次衝突後中斷，近年蘭嶼密切與巴丹交流，語言相似、都有飛魚文化，蘭嶼和巴丹雙島千年之謎將逐漸揭開。（編輯：翁翠萍）1080625