馬崗漁村拚聚落建築群 文資審議會決議不登錄

（中央社記者葉臻新北5日電）貢寮馬崗漁村聚落在地居民申請登錄聚落建築群，新北市府7月17日召開文資審議大會，雖決議不登錄，但漁村內3棟列冊追蹤建物，將單點式依文資法程序審議其文資價值。

位於東北角貢寮的馬崗漁村聚落，傳統石頭屋約有百年歷史，有開發公司近年陸續收購漁村土地，22戶居民希望保留在地生活脈絡、不要被迫遷，去年11月21日申請登錄聚落建築群，經辦理專案小組會勘及辦理公聽會，今年7月17日提送文資審議大會審議。

新北市政府文化局表示，市府文資審議委員依據聚落審查基準並審慎評估後認為，馬崗漁村所屬的環境與東北角各漁村雷同，缺乏個別獨特性，且該區域人群的移居、家系構成乃至宗族發展，欠缺歷史脈絡與紋理完整性。

雖然傳統砌石構造的石頭屋及防風浪牆是聚落家屋建築特色，但由於年久失修，且諸多石頭屋等改建為新式建築，以致該區域全貌協調價值深受影響，故做成不登錄的決議。

文化部聚落建築群史蹟及文化景觀審議委員王維周認為，漁村的空間聚落與建築，與其產業活動及變遷有關，同時連結地方宗教信仰，但馬崗漁村聚落相較於附近區域的漁村聚落，在聚落空間的整體空間組織構成及建築樣貌上，未呈現出其代表性，而漁村遺留下來部分的石砌舊建築，為數不多，亦不具完整性，至為可惜。

台南大學文化與自然資源學系老師賴志彰則表示，馬崗、卯澳漁村都是台灣東北角典型的石頭厝地方人文風貌典範，他在30年前台大城鄉所博士生時代，曾參與夏鑄九老師主持的卯澳漁村保存計畫，還開過2次公聽會，跟村民溝通、協調，結果村長與村民都不同意，當年馬崗、卯澳漁村的石頭厝還保留一些，現今石頭厝風貌已變、多數已改建，所剩無幾。

另漁村內建物私權爭議，現雙方已循司法途徑解決，待法院判決確定。（編輯：張銘坤）1080805