圖書出版擬免營業稅 財政部：審查機制須嚴謹

（中央社記者吳佳蓉台北7日電）文化部研議減免圖書出版業營業稅，財政部表示，不須修稅法，文化部依據「文化藝術獎助條例」即可祭出免稅優惠，但為確保優惠合理、適當，已請文化部審慎訂定審查機制及優惠期限，完成後再回報財政部。

近年台灣出版業日益蕭條，文化部長鄭麗君今天於立法院詢答時表示，過去2年來持續與財政部協商，希望爭取圖書出版減免營業稅，計劃引用「文化藝術獎助條例」，擴大現行「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」適用範圍，9月初已將研議資料送交財政部，盼有好消息。

財政部官員證實，日前已收到文化部來函，並已於近日回函。現行「文化藝術獎助條例」第30條規定，經認可的文化藝術事業得減免營業稅及娛樂稅，至於哪些文化藝術適用，則訂於「文化藝術事業減免營業稅及娛樂稅辦法」中。

財政部官員指出，根據上述辦法，目前展覽、表演、映演及拍賣等4類文化藝術業者皆可來申請免課營業稅，文化部希望能新增納入圖書業者，對象涵蓋出版業者、通路業者等。

財政部官員向中央社記者表示，由於免稅法源主要是由文化部主管，財政部原則上尊重其意見，不過，實務上，不論展演或電影業者申請免稅，都要經過一定審查程序，希望文化部能就圖書業審查機制，進行更細緻的研議，避免提供過度的租稅優惠。

財政部官員說，日前給文化部的回函，主要就審查制度提出3點注意事項，第一，制定「文化藝術獎助條例」目的在於扶植文化藝術事業，輔導藝文活動，保障文化藝術工作者，促進國家文化建設，提昇國民文化水準，原則上符合立法意旨者，才能享有免稅優惠。

第二，是要針對圖書業訂定適當、彈性的審查機制，使未來實際審查機制能順暢運作，租稅優惠的提供不會過於浮濫。第三，根據納保法規定，租稅優惠不能無限期，提醒文化部須訂出一定的優惠年限。（編輯：趙蔚蘭）1081007