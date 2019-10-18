薰著茶香的歌聲 新文化運動月以歌謠佐歷史

（中央社記者陳怡璇台北18日電）台灣新文化運動紀念館館慶「新文化運動月」系列的壓軸活動「本島音樂祭」，20日將於市定古蹟「大稻埕千秋街店屋－莊協發」舉辦「薰著茶香的歌聲」，以歌謠佐歷史。

台北市政府文化局轄下台灣新文化運動紀念館館慶「新文化運動月」系列壓軸活動「本島音樂祭」，將於10月下旬登場。20日於市定古蹟「大稻埕千秋街店屋－莊協發」所舉辦的「薰著茶香的歌聲」場次，彰顯「歌謠」在大稻埕地區與整個台灣新文化運動中不可或缺的重要地位。

開場將由店屋主人、也是台灣文史專家莊永明說書，闡述歌謠的故事，並邀請金澎、李靜美、洪小喬、許景淳等實力歌手，演唱「思想枝」、「孤戀花」、「四季紅」、「思慕的人」等經典歌謠。

莊永明為世居大稻埕的台灣文史學家，被公認是蒐集台灣史料最豐富的少數人之一，並有系統整理台灣歌謠與俗諺語，對台灣歌謠的重要性可見一斑。

「大稻埕千秋街店屋－莊協發」是台北第一處被指定為古蹟的雜貨店，也是莊永明從小到大的居所。建物前身是建於1920年代的「莊協發商號」，至今仍保存陽台、天井、竹節式落水管與墊高騎樓等建築風格，窗門板依然使用著可拆卸式的木板牆，是千秋街店屋最使人難忘的特色之一。而在莊永明定期辦理文史演講的經營之下，也以「莊協發．港町文史講亭」打出名號。

台灣新文化運動紀念館今年10月開館滿週年，館慶系列活動「新文化運動月」以藝術節的方式，首次舉辦的「本島音樂祭」，希望透過音樂重現日治時期大稻埕孕育台灣歌謠時的繁華風氣。（編輯：方沛清）1081018