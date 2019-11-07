文化預算零刪減 鄭麗君：4年來最好預算書

立法院教育及文化委員會7日審查文化部預算，歷經不到3小時，預算在零減列狀況下完成審查。文化部長鄭麗君（右4）會後受訪表示，感謝朝野立委支持，這是4年來最好的預算書。中央社記者郭日曉攝 108年11月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）立法院教育及文化委員會今天審查文化部預算，歷經不到3小時，預算在零減列狀況下完成審查。文化部長鄭麗君說，感謝朝野立委支持，預算比她上任時成長7成，是4年來最好的預算書。

立法院教育及文化委員會今天審查文化部及所屬單位預算，朝野立委共提出230案刪減、凍結案及主決議等，原本預期預算審查將耗上一整天，但鄭麗君逐一向朝野立委說明後，最後僅花不到3小時，預算只有部分遭凍結，「零減列」的狀況下，中午前就完成審查。

鄭麗君會後受訪時表示，感謝朝野立委對文化預算支持，在委員會幾乎都是零刪減，「這次預算書是我認為是4年來最好的一本預算書」，109年公務預算加計前瞻預算，比她上任那一年成長了7成，且軟硬體比例最優，硬體比例從她上任時的3成多，明年降到2成以下。

鄭麗君說，明年藝術發展預算，公務加前瞻超過新台幣60億元，以及在文學、出版、文化保存各項扎根的預算都成長，她這4年來一直努力讓文化預算總數成長，也要把結構優化，到明年有了一個比較好的成果。

鄭麗君表示，明年度文化預算編列283億元，她上任時只有160多億元，且今年文化預算零減列、只有凍結，其中「空總台灣當代文化實驗場計畫」遭凍結1000萬元，並須專案報告；鄭麗君說，因為這是剛核定的二期計畫，多數委員都贊成，只是希望能就計畫內容多做說明。（編輯：林興盟）1081107