阿米斯音樂節23日開唱 藝術家駐地創作同登場

（中央社記者盧太城台東縣21日電）東海岸年度音樂盛事–阿米斯音樂節將在23日於台東都蘭部落的傳統領域都蘭鼻舉行，東管處的大地藝術節藝術家駐地創作作品也會同步登場，將是一場人文藝術與音樂饗宴。

由阿美族創作歌手舒米恩．魯碧（Suming Rupi）在民國102年回到家鄉台東都蘭舉辦、以原住民文化為主體的阿米斯音樂節，今年進入第5屆，即將在11月23、24日登場。

過去阿米斯音樂節皆在都蘭國中舉行，今年特別選在靠近海邊的阿美族傳統領域都蘭鼻舉行，希望能吸引更多人參加。

交通部觀光局東部海岸風景區管理處今天表示，「2019東海岸大地藝術節」藝術家駐地創作作品，將於23、24日在阿米斯音樂節同步登場。

東管處表示，這次藝術家駐地創作邀請都蘭部落的藝術家希巨．蘇飛、長年居住在都蘭部落的文史工作者蔡政良、來自美國柏克萊大學音樂系長期從事音樂與阿美族文化研究的施永德（DJ Hatfield），共同創作一件結合漂流木裝置及影像、音樂的作品，呈現部落文化根基及如潮騷般的日常生活，作為「阿米斯音樂節」的主題意象。

3位藝術家以「Masi’ac」作為創作核心命題，這是阿美族語，形容海水漲退潮交替時的情況，此時的水流又強又亂，生活在潮間帶的生物利用這交替時刻覓食、求偶，所以也是阿美族人撒網捕魚和採集貝類海菜最好時機。因此，「Masi’ac」象徵著是最危險的時刻，也是充滿機會的時機。

東管處表示，「阿米斯音樂節」是台灣第1個以原住民文化為主的獨立音樂節，由舒米恩率領都蘭部族人舉行，節目內容從傳統祭儀、樂舞、歌謠，到流行音樂、舞蹈、戲劇、餐飲、傳統工藝、影像、議題論壇、互動交流等，展現原住民文化在當代發展的多元面貌。

今年阿米斯音樂節首次與東管處及東海岸大地藝術節合作，將場地回歸到部落的傳統領域–都蘭鼻舉行。（編輯：謝雅竹）1081121