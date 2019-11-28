澎湖國際海灣燈光節 燈飾隱匿之海勇奪國際金獎

（中央社記者余曉涵台北28日電）澎湖國際海灣燈光節榮獲國際大獎，觀光局今天說，燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類金獎」，整體燈光策展則入圍「2019柏林設計獎」。

交通部觀光局今天發出新聞稿表示，澎湖國際海灣燈光節今年首次擴大舉辦，屢創國際佳績，燈光裝置藝術「隱匿之海」榮獲「2019年布里斯本設計展覽設計類金獎」；整體燈光策展更獲得「2019柏林設計獎」入圍肯定，成功為澎湖打響國際知名度。

觀光局說，今年澎湖國際海灣燈光節從策展設計到展演期間，每一座燈飾都令遊客眼睛為之一亮，像是由台灣燈會主燈「珊瑚之心」光影藝術家劉治良的設計策展團隊一手打造的「光耀菊島」、「鯨動海灣」都吸引民眾目光。

觀光局長周永暉說，主題燈飾「隱匿之海」以沉浸式劇場體驗計畫，結合光影科技、彩繪、舞蹈、音樂不同藝術元素，同時傳達全球海洋保育議題，讓觀者更深一層了解地區的傳奇故事與人文氣候特色，逐步引導民眾進入刻畫的劇場情節，充滿故事性豐富內容，獲得國際肯定。

「隱匿之海」邀請太陽劇團首席舞者張逸軍共同合作，融合舞蹈與光影藝術，利用表演者身體、聲音以及燈光效果，展演內容不僅展示了光和影，結合藝術裝置與曲調起伏，也讓肢體藝術表演展現無限可能。

觀光局說，布里斯本國際設計大獎含建築、廣告、多媒體、平面以及跨界設計類別，這次「隱匿之海」成功拿下國際金獎，不僅傳達出台灣本土音樂之美，也表達台灣對於環保議題的重視，以及如何將多元藝術融入群眾的展示活動中，展現台灣設計實力。（編輯：洪學廣）1081128