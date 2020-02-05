台南荷據熱蘭遮城調查 清代磚造結構出土

（中央社記者張榮祥台南5日電）台南市即將迎來建城400年，台南市政府和國立成功大學已聯手啟動調查荷據安平區熱蘭遮城及大員市鎮的研究，目前已在安平區石門國小北側探溝發現一處清代磚造結構。

台南市政府和成功大學的「熱蘭遮城與大員市鎮調查研究與教育推廣計畫」去年6月展開，透過史料、套圖測繪與考古發掘3個面向的相互印證，探尋大航海時代下的台南。

台南市政府文化資產管理處人員指出，這個計畫先以套圖和測繪成果為基礎調查研究，另在石門國小與安平劍獅埕分別進行考古試掘，且在西門國小仔細尋找地層中的堆疊脈絡與出土遺物。

調查團隊認為，依史料及套圖測繪成果，石門國小和西門國小位於1640年代大員市鎮海陸交界處，現今劍獅埕園區也坐落在大員市鎮的街廓中，若能找到過去海岸線的參考基準點及市鎮街廓等相關資訊，將有助於建構400年來安平地區的城市紋理及空間分布。

目前，調查團隊已在石門國小北側探溝發現一處清代磚造結構，再向下則發現疑似大水氾濫沖積及水相沉積的地層，這個現象和海岸線附近的地層類型相似。台南市長黃偉哲今天也前往石門國小視察這項計畫的調查成果。

台南荷據建築始於1624年，最著名的是安平區熱蘭遮城（現址安平古堡）及中西區普羅民遮城（現址赤崁樓），讓台南和台灣開始被納入世界經濟體系。（編輯：謝雅竹）1090205